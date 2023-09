Gráfico mostra as empresas mais valiosas do mundo. Algum palpite?

Na economia global, sabemos que há players de grande relevância. Conhecemo-los e ouvimos, diariamente, novidades a seu respeito e sobre as suas jogadas. Este gráfico compila aquelas que são as empresas mais valiosas do mundo.

Pelo mundo, existem empresas que são verdadeiros casos de sucesso, pela sua magnitude: são conhecidas por todos, pela penetração que conseguiram das suas marcas no mercado, e estão, certamente, na vida de muitos, pelos produtos ou serviços que comercializam.

Apesar de inegavelmente enormes, quando se fala da rentabilidade das empresas, a capitalização bolsista e o valor de mercado são dois termos frequentes, que importa distinguir.

O primeiro é o valor de uma empresa com base no resultado total de todas as suas ações. O segundo refere-se ao valor de uma empresa num contexto muito mais amplo, determinado por fatores como a viabilidade, a dívida da empresa e o contexto do mercado.

A Visual Capitalist desenhou um gráfico que ilustra as 50 maiores empresas de capital aberto do mundo por capitalização bolsista, usando dados da Companiesmarketcap de agosto de 2023. No total, elas representam mais de 26,5 biliões de dólares em valor.

A Apple foi a primeira empresa a conseguir uma capitalização de mercado de um bilião de dólares, em 2018. Alguns anos depois, seis empresas conseguiram ultrapassar esse número.

Embora o primeiro lugar oscile, a Apple lidera há muito tempo o ranking e é, atualmente, a empresa mais valiosa do mundo: tem uma capitalização bolsista de 2,8 biliões de dólares.

A tecnológica é, inclusivamente, um caso de estudo, pelo sucesso que reúne entre os utilizadores.

As empresas tecnológicas estão em destaque

Além da Apple, o gráfico ilustra apenas algumas empresas avaliadas em mais de um bilião de dólares:

Microsoft, mãe do Windows (2,4 biliões);

Saudi Aramco, que opera no setor do petróleo e do gás, e é o pilar da economia da Arábia Saudita (2,2 biliões);

Alphabet, mãe da Google (1,6 biliões);

Amazon (1,4 biliões);

Nvidia, líder no desenvolvimento de placas gráficas (1,1 biliões).

Apesar de o setor tecnológico estar em claro domínio, há outros em destaque, como o do petróleo, saúde, seguros e moda.

Para surpresa de poucos, os Estados Unidos da América são o país que mais nomes deste gráfico aloja, seguindo-se a Suíça, França e China.