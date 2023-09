Peer pressure? Apple conquistou os jovens e Android chega a ser piada

Tem filhos, sobrinhos ou conhece jovens que já tenham pedido "um iPhone igual ao dos meus amigos"? De facto, a Apple conquistou o coração dos mais novos e os smartphones com Android são já motivo de chacota.

Vimos aqui que o iPhone 14 Pro Max subiu ao pódio enquanto smartphone mais vendido, no primeiro semestre deste ano, totalizando 26,5 milhões de unidades.

Se os números globais são animadores para a Apple, também o será saber que é a marca de eleição dos seus consumidores mais exigentes: os jovens.

Segundo dados (de uma amostra americana de há uns meses), 87% dos adolescentes preferem um iPhone a um Android. Uma amostra de mais de 7000 jovens que não deixou margem para dúvidas.

Poderia ser uma cantiga de escárnio e maldizer dos tempos modernos, mas é apenas a desvantagem de ter um smartphone Android, enquanto jovem, no mundo atual. Afinal, a gigante de Cupertino está, estatisticamente, à frente das suas concorrentes, na cabeça dos mais novos.

Apesar de não haver dados concretos sobre a adoção do iPhone por jovens com menos de 24 anos, a teoria pode ser validada numa ocasião tão aleatória quanto um concerto. Ora veja:

Ao contrário da Apple, Android é uma piada entre os jovens

Segundo dados do Statista, 30,2% dos utilizadores do Instagram têm entre 18 e 24 anos. No caso do TikTok, falamos em cerca de 40% dos utilizadores com idades entre 18 e 24 anos.

Pelo TikTok, passeia uma tendência relacionada com filtros chamados "Android Camera" que, uma vez utilizados, "pixelizam" a imagem, ridicularizando a qualidade perspetivada da câmara dos modelos de smartphone baseados em Android.

Claro está que a veracidade da "piada" é discutível.

Qual considera ser o motivo para a popularidade do iPhone entre os jovens?

Será pelo incentivo das redes sociais? Pela vantagem qualidade/preço que assumem que a marca tem? Pelo status?