Ter uma lanterna no iPhone (ou em qualquer smartphone) é muito útil. No entanto, em certas circunstâncias, o brilho do LED que serve de lanterna, mesmo no mínimo, pode brilhar mais do que o necessário. Não sendo possível no seletor da lanterna diminuir mais do que o mínimo, vamos recorrer a uma alternativa. Pois claro, usamos a app Atalhos.

Embora seja conveniente ter uma função de lanterna disponível no smartphone sempre que precisar dela, a lanterna do iPhone - mesmo com o brilho mínimo - pode muitas vezes ser demasiado brilhante, especialmente se a apontar acidentalmente para alguém.

Claro que com a app Atalhos podemos fazer muito mais e descobrimos que existe uma forma de reduzir o brilho da lanterna para um nível inferior ao mínimo.

Como diminuir o brilho da lanterna do iPhone abaixo do brilho mínimo

Provavelmente já sabe que, se mantiver premido o mosaico da lanterna na Central de controlo, pode ajustar o brilho da luz. Contudo, não é isso que vamos abordar agora. Para baixar ainda mais, terá de utilizar uma nova funcionalidade na aplicação Atalhos do iPhone, a partir do iOS 17.

Abra a app Atalhos ;

; Vá ao separador Atalhos e pressione o botão + no canto superior direito;

no canto superior direito; Selecione Adicionar ação, procure Definir lanterna e selecione-a;

e selecione-a; Verá agora um acionador chamado Ativar a lanterna ;

; Na operação escolha a opção Alternar ;

; Agora, no seletor Brilho , arraste-o totalmente para a esquerda para reduzir o brilho da lanterna para o nível mínimo possível ;

, arraste-o totalmente para a esquerda para reduzir o brilho da lanterna para o ; Toque em OK para guardar o atalho.

Veja agora em imagens o guia:

Por alguma razão, a barra de brilho deste atalho é mais fraca do que a da Central de controlo. Por isso, sempre que precisar de um pouco de luz para guiar o seu caminho, ative este atalho.

Para facilitar as coisas, adicione o novo atalho ao Ecrã principal.

Toque sem soltar no atalho na aplicação Atalhos;

Selecione Partilhar;

Agora escolha a opção Adicionar ao ecrã principal.

Aparecerá como um ícone de aplicação no ecrã inicial, no qual pode tocar para ativar.

Se já tiver outra coisa mapeada, experimente este hack para utilizar dois toques e ativar um atalho. Para quem tem outros iPhones, a lanterna também pode ser facilmente mapeada para o gesto de duplo toque nas costas do dispositivo.