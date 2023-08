Vai comprar um novo computador portátil? Alguns erros que deve evitar

A compra de um novo computador portátil é acompanhada de muita pressa e excitação devido às muitas opções e características chamativas existentes no mercado. Contudo, existem erros que deve evitar. Trazemos alguns deles.

Tomar a decisão errada pode resultar num dispositivo que não tem as capacidades de que necessita ou que tem demasiadas coisas de que não precisa realmente. Comprar um novo PC não tem de ser um quebra-cabeças, mas há alguns problemas que deve definitivamente evitar.

Cair em truques de marketing e características desnecessárias

Qualquer forma de marketing ou publicidade que se veja num determinado computador portátil tem como principal objetivo vendê-lo. Na maioria das vezes, liga a características que nem sequer vai utilizar.

Não se deixe enganar pelo marketing. Em vez disso, pense cuidadosamente na razão pela qual precisa de um computador portátil e nas coisas extra que pode fazer com ele. Concentre-se mais na velocidade de processamento, na RAM, no armazenamento, no desempenho gráfico e na duração da bateria.

Não prestar atenção às portas

As portas são essenciais para ligar dispositivos externos ao computador portátil, como impressoras, ratos, etc. Para usufruir de uma conectividade perfeita, é necessário prestar atenção aos tipos de portas que o computador portátil tem e à sua localização.

Pode começar por verificar a entrada do carregador do computador portátil. É uma porta USB-C ou vai precisar de um adaptador? Tem portas USB suficientes? Se faz apresentações com frequência, o portátil tem uma porta HDMI para ligar a um monitor externo?

Verifique as especificações e a compatibilidade das portas antes de comprar. Os tempos mudaram e o número de portas que acompanham um computador portátil está a diminuir gradualmente. Não conclua que qualquer computador portátil que compre virá automaticamente com todas as portas necessárias.

Ser demasiado grande ou demasiado pequeno

O tamanho do computador portátil que compra é importante. Comprar um portátil grande tem a vantagem de proporcionar uma melhor experiência de visualização, mas transportá-lo pode tornar-se incómodo.

Por outro lado, a compra de um computador portátil de pequenas dimensões permite-lhe a facilidade de portabilidade, uma vez que pode ser transportado facilmente, mas a desvantagem seria um ecrã pequeno ou um teclado pequeno para escrever.

Se vai fazer viagens longas ou se está sempre em movimento, um computador portátil será a sua melhor aposta, mas se o que lhe interessa é o ecrã, especialmente se for um gamer, então um computador portátil de grandes dimensões será melhor.

Não ignore a capacidade da bateria

A capacidade da bateria dos computadores portáteis é muito importante se estiver sempre em movimento ou sem acesso a uma fonte de alimentação estável.

Verifique o número anunciado de horas que pode utilizar o computador portátil após um carregamento completo para determinar se este se adequa às suas necessidades. No entanto, lembre-se de que a duração da bateria anunciada pode nem sempre refletir o desempenho real (como especificamos no primeiro ponto).

Por isso, verifique sempre as opiniões e classificações dos utilizadores antes de efetuar uma compra. As críticas são uma das melhores formas de conhecer as várias marcas de computadores portáteis disponíveis e as suas especificações.

Comprometer a qualidade do ecrã e do som

Uma vez que vai olhar para o ecrã do seu computador portátil enquanto o utiliza, é importante ter um ecrã de alta qualidade, pois este afeta significativamente a perspetiva e a experiência geral do utilizador. Por isso, considere a resolução do ecrã, o tamanho, a taxa de atualização, a precisão das cores, etc, para ver se correspondem ao seu gosto.

Também não deve comprometer a qualidade do som. Se planeia ver muitos filmes ou ouvir música no seu computador portátil, uma saída de som fraca pode tornar a visualização desinteressante.

Compre um computador portátil com boas colunas - colunas com uma gama ampla para maior clareza e detalhe, alta sensibilidade para maior volume e menor consumo de bateria, e baixa distorção para maior precisão e fidelidade.

Não testar o computador portátil antes de o comprar

Embora a leitura de análises online, especificações e guias possa ser um bom ponto de partida, comprar um computador portátil sem o testar pode ser um grande erro. Antes de gastar do seu dinheiro, há várias perguntas que pode ter em mente e que podem ser melhor respondidas quando testar o computador portátil.

Experimente-o, passe algum tempo a habituar-se a ele, sinta o seu peso, o conforto do teclado, a capacidade de resposta do touchpad, e a qualidade do ecrã de acordo com as suas necessidades e utilização.

Comprar um portátil desatualizado ou obsoleto

A tecnologia está em constante evolução, assim como os novos modelos e funcionalidades dos computadores portáteis. Ao comprar um computador portátil, não pense apenas no presente, mas também no futuro, para não comprar um que fique desatualizado rapidamente.

Faça uma pesquisa sobre as últimas características, especificações incorporadas e outros componentes de hardware para ter a certeza de que o portátil que vai comprar está equipado com especificações atualizadas.

Não compre um computador portátil às cegas

Comprar um novo computador portátil deve ser fácil porque existe um conjunto enorme de opções. Lembre-se, a escolha é sua e o computador portátil que escolher deve refletir essa escolha.

Por isso, pesquise, compare opções e escolha um com as características e os requisitos específicos que correspondem às suas necessidades. Quando estiver pronto, compre numa loja com uma política de devolução.

