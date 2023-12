O YouTube é, para muitos, uma alternativa ao Spotify ou a outro serviço de streaming de música. Tem presente todos os artistas e muitos mais. O único problema é que no Android não pode ser usado sem a app aberta e até o ecrã ligado. Ainda assim, a Google sem querer dá aos utilizadores uma solução simples, direta e sem instalar nada. Descubra como usar este truque.

Um dos pedidos mais antigos que a Google deve ter no Android é a possibilidade de usar o YouTube como um leitor de música. Isso implicava poder ter a app aberta em segundo plano, ao mesmo tempo que o som continuava a ser ouvido, com nos habituámos a usar nos serviços de streaming.

Essa possibilidade acabou por surgir, ainda que num modelo que poucos pretendem ter acessível. Falamos do YouTube Premium, que assim dá essa capacidade. O problema aqui é que é um serviço pago, algo que não era bem o pretendido pelos utilizadores do YouTube.

A solução para esta situação é simples e não requer instalar qualquer app, para além das que estão já presentes no Android. Tudo começa por navegar na app do YouTube até ao vídeo pretendido, onde vão encontrar a opção de Partilhar, onde podem copiar o link para o vídeo.

Com este link guardado, devem abrir o Chrome no Android e depois colar para que lhe possam aceder diretamente. O passo seguinte é a mudança para o modo desktop, feito com a alteração no menu do browser da Google, na opção Site para computador.

Para continuarem devem colocar o vídeo a ser reproduzido, como se estivessem no PC. Desse momento em diante podem fechar o Chrome e usar o Android para qualquer outra função. De notar que o vídeo irá parar, bastando abrir a área de notificações, onde estará presente um alerta com o vídeo. Bastará colocar a ler e tudo é retomado.

Esta é uma opção simples e muito prática, para um problema que há muito afeta os utilizadores do Android. Rapidamente podem ter o áudio de qualquer vídeo, seja de música ou não, a tocar no smartphone enquanto realizam outras tarefas ou mesmo com o ecrã simplesmente desligado e sem estar a uso.