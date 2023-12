Tim Cook tem sido um dos maiores responsáveis pelos excelentes resultados da Apple ao longo dos últimos anos. Herdou o comando da empresa das mãos de Steve Jobs e elevou ainda mais as suas prestações. Agora, resultado de uma avaliação, sabe-se que Tim Cook já vale 2 mil milhões de dólares, mesmo após ter decidido cortar parte do seu salário.

Tim Cook já vale 2 mil milhões de dólares

O ano de 2023 não foi simples para as grandes empresas tecnológicas. Os despedimentos cresceram e estas tiveram de alterar os seus objetivos e os seus planos para o futuro imediato. Mesmo com este cenário, a Apple parece ter sido imune a parte destes problemas, tendo gerido esta situação de forma diferente.

Muitos atribuem este cenário a uma gestão criteriosa e muito firme de Tim Cook. Este é também o responsável pelos resultados da Apple, empresa que tem ultrapassado muitas metas e que tem um valor em bolsa que ultrapassa já os 3 biliões de dólares, algo único no mercado.

Segundo os dados mais recentes, Tim Cook vale atualmente 2 mil milhões e possui alguns milhões de ações da Apple no seu nome, o que equivalem a milhões em valor monetário. Estatísticas atualizadas pela Forbes revelam que Cook vale 2 mil milhões, mas no ranking geral, o executivo da Apple está longe das pessoas mais ricas do planeta, já que atualmente está classificado no 1.585º lugar.

Apple tem crescido sob o seu comando

Informações adicionais afirmam que os ativos líquidos de Tim Cook incluem aproximadamente 3,3 milhões de ações da Apple, o que equivale a 651 milhões de dólares com base na avaliação atual da empresa. Em 2022, a remuneração de Tim Cook foi de cerca de 100 milhões, o que gerou bastante polémica.

Na sequência das demissões massivas que aconteceram em 2023, onde muitas empresas reduziram o número de funcionários, Tim Cook ganhou o respeito dos empregados da Apple ao assumir um corte de 40% no seu salário. Ainda assim, a remuneração de Cook em 2023 chegou perto dos 49 milhões de dólares, o que incluía também opções de ações da empresa.

É inegável que a Apple sob a batuta de Tim Cook tem conseguido alcançar novos mercados e novos objetivos. Passou a explorar os serviços de forma muito mais interessante e faz destes uma parte importante dos seus lucros. Ainda assim, e a pergunta é relevante, será que Cook recebe demais para gerir esta empresa?