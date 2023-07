Apple bate recorde de valorização e ultrapassa pela primeira vez os 3 biliões de dólares

Não é a primeira vez que a valorização da Apple toca nos 3 biliões de dólares, já o alcançara por breves instantes em 2022. Contudo, na passada sexta-feira, no fecho do mercado, a cotação da empresa de Cupertino ultrapassou este valor.

Apple é a empresa mais valiosa do mundo

As ações da empresa mais valiosa do mundo subiram 2,3% para 193,97 dólares, dando-lhe uma capitalização de mercado de 3,05 biliões de dólares (cerca de 2,7 bilhões de euros), segundo dados da Refinitiv. Este foi o quarto recorde consecutivo de fecho em alta.

Além da Apple, outras empresas de crescimento pesado, como a Nvidia ou Tesla subiram acentuadamente depois da apresentação de um relatório do Departamento de Comércio. Segundo estas informações, o índice de preços de Despesas de Consumo Pessoal avançou menos em maio do que em abril, refletindo o progresso na luta da Reserva Federal contra a inflação.

A Apple subiu 49% até agora em 2023 numa recuperação de várias das empresas mais valiosas de Wall Street.

Dispositivos Vision Pro ajudaram a uma valorização recorde

O relatório trimestral mais recente da Apple, de maio, revelou que as receitas e os lucros diminuíram, mas mesmo assim superaram as expectativas dos analistas. Juntamente com um historial constante de recompra de ações, os resultados financeiros reforçaram a sua reputação como um investimento seguro numa altura de incerteza económica global.

É um testemunho de uma das maiores empresas de capital aberto que já existiu. Continua a crescer e a diversificar os seus fluxos de receitas, tem uma gestão favorável aos acionistas, recompra ações, distribui dividendos e tem um balanço sólido com fluxos de caixa fortes e defensáveis.

Disse Art Hogan, analista de mercado da B. Riley Wealth.

O marco dos 3 biliões da Apple segue o lançamento no passado dia 5 de junho daquele que poderá ser um dispositivo que mudará o mercado, os Apple Vision Pro. Este dispositivo de realidade aumentada é sem dúvida a aposta mais arriscada desde o lançamento do iPhone, em 2007.

O mundo espera curioso com o que a Apple tem para oferecer e como os restantes players vão responder.