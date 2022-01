A Apple tem dominado os mercados e tem sido das que mais se valorizou ao longo dos últimos anos. Os objetivos têm sido constantemente batidos e agora um novo acabou de ser atingido. A gigante de Cupertino torna-se a primeira empresa americana a ter uma valorização de 3 biliões em bolsa.

Este foi um marco para a empresa, mesmo tendo sido apenas momentâneo. Ainda assim, mostra como a Apple se tem valorizado em bolsa, tornado-se um dos gigantes da indústria, deixando a concorrência longe.

3 biliões de valorização em bolsa

Este é sem qualquer dúvida um feito impressionante, que a Apple alcançou quando o preço das suas ações atingiu a marca dos 182,86 dólares. A valorização acontece 16 meses após a Apple ter uma valorização de 2 biliões e menos de três anos e meio após ter sido atingida a marca do bilhão.

Já no início da pandemia a Apple tinha reportado resultados com ganhos elevados. Este valor veio com a elevada procura dos seus serviços por todos os que estavam confinados e em trabalho remoto.

A Apple não deverá ficar por aqui

Agora, do que está a ser apontado, a receita da empresa está estimada em 118 mil milhões de dólares para o trimestre atual. Este estiver certo, este valor acabará por superar o recorde estabelecido, que aconteceu há um ano, no trimestre correspondente. Na altura do valor da receita foi de 111,4 mil milhões.

Na altura em que a Apple conseguiu superar a barreira do bilião em valorização em bolsa, Tim Cook apontou que mesmo sendo uma conquista histórica, não era um objetivo estabelecido. Todos os retornos financeiros são "o resultado da inovação da Apple, colocando os produtos e clientes em primeiro lugar, e mantendo-se sempre fiéis aos valores da empresa".

Um momento que estava a ser previsto há a algum tempo

Os analistas já previam que este momento deveria acontecer muito em breve. É categorizado como um momento histórico para a Apple, provando que está a conseguir conquistar o mercado e a ganhar muitos novos utilizadores. As previsões apontam para que a valorização das ações da Apple atinja os 200 dólares.

O ano de 2022 ainda agora começou e a Apple já está a mostrar-se como uma das empresas tecnológicas que mais irá crescer. Atingir a meta dos 3 biliões em bolsa é apenas um passo no caminho que a empresa irá trilhar este ano.