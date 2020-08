Apple é a primeira empresa no mundo a valer 2 biliões de dólares

A Apple tem batido recordes atrás de recordes apesar de estarmos a viver momentos complicados para a humanidade. Conforme vimos, a empresa tornou-se a primeira empresa no mundo a atingir a marca de 1 bilião de dólares há dois anos. Agora, um novo marco foi conseguido. No valor de mercado a empresa de Cupertino bateu a marca dos 2 biliões de dólares.

A empresa aproveitou o índice S&P dos Estados Unidos, no qual faz parte, que atingiu um recorde histórico nesta semana.

Apple vale 2 biliões de dólares… ou seja $2.000.000.000.000,00

Apesar de ser um título imaginário, a empresa continua a passar a confiança aos seus investidores. Em dois anos, a Apple viu as suas ações quase duplicarem, apesar dos problemas da pandemia, o que complicou a vida de muitas empresas por esse mundo fora.

Depois de verem a produção parada e lojas fechadas, a gigante da tecnologia adaptou a sua oferta à nova normalidade do mercado e conseguiu recuperar a confiança dos investidores. Os números apresentados no trimestre passado foram um forte argumento para sustentar o crescimento da marca.

Conforme foi notado, outras importantes ações de empresas do ramo tecnológico, como a Microsoft, Amazon, Alphabet (proprietária da Google), Tesla e Facebook também subiram dois dígitos desde a pandemia da COVID-19.

Um valor apenas indicativo do peso da Apple no mercado bolsista

O valor no fecho do mercado poderá não ficar acima dos 2 biliões de dólares. Contudo, esta é uma marca importante. A título de curiosidade, até ao passado mês de julho, havia outra empresa mais valiosa que a Apple, era a SaudiAramco. No entanto, devido à instabilidade do setor, a petrolífera saudita vale agora 1,8 biliões de dólares, ou seja, menos 10% do que a Apple. Isto mostra como o mercado tecnológico está de novo a crescer.

Agora quem será a próxima tech a chegar a esta cifra? Candidatos não faltarão, a Amazon vale 1,66 biliões, logo seguida pela Microsoft com 1,6 biliões e pela Alphabet (empresa-mãe da Google) com 1,06 biliões.