O COVID-19 tem condicionado o mercado tecnológico e empurrado muitas empresas para perdas nas receitas e para problemas nas suas ofertas. Este é o cenário que se tem visto e que tem sido a realidade dos últimos meses.

Ainda assim, e segundo a apresentação de resultados da Apple para o 2.º trimestre de 2020, novos recordes foram batidos. As vendas foram fortes no campo do Mac e do iPad e voltaram a empurrar a empresa para uma posição dominante.

Resultados financeiros da Apple para o trimestre

Foi há poucos minutos que Tim Cook apresentou os resultados financeiros da Apple para o segundo trimestre de 2020. Este era mais um trimestre onde poderia haver perdas, resultado das limitações que a COVID-19 trouxe ao mercado.

Mesmo neste cenário pessimista e de risco, a Apple voltou a apresentar resultados que bateram recordes para a empresa. Assim e nas palavras do homem forte da Apple, neste trimestre as receitas atingiram os 59,7 mil milhões de dólares.

Crescimento em várias áreas face a 2019

Este valor representa um crescimento de 11% face ao mesmo período de 2019. No campo dos lucros, este valor atingiu os 11,25 mil milhões, novamente um crescimento face a 2019 e ao que os analistas previram para este trimestre.

Se a normal posição dominante dos wearables e dos serviços da Apple foi uma realidade, houve ainda crescimentos noutras áreas. Falamos do iPad e dos Mac, que viram um crescimento muito grande nas suas vendas neste período.

iPad, Mac e iPhone cresceram em vendas

Assim, temos vendas que atingiram os 6,6 mil milhões no caso do iPad, subindo dos 5 mil milhões em 2019, e 7,1 mil milhões no Mac. Aponta-se para este crescimento a mudança tida na forma de trabalhar que a COVID-19 trouxe. Os wearables atingiram os 6,45 mil milhões de dólares, um período sem festas ou feriados.

Claro que os números do iPhone são também uma peça importante nesta engrenagem. Neste período atingiram os 7 mil milhões de dólares, crescendo dos 5,8 mil milhões de 2019. Este crescimento advém da chegada do iPhone SE em força ao mercado.