Porto: Já há operadoras para os 10 postos de carregamento elétrico

As cidades têm vindo a apostar e bem na mobilidade elétrica. O Porto tem sido um exemplo nesta área tanto na aquisição de veículos como na instalação de postos de carregamento.

Em breve irão ser instalados mais 10 postos destinados a automóveis. A escolha das operadoras para os novos postos de carregamento elétrico foi por sorteio. Saiba quais foram as operadoras.

Estão encontradas as operadoras para os 10 postos de carregamento elétrico destinados a automóveis, após realização do sorteio entre os candidatos. Os alvarás podem agora ser entregues, com a respetiva licença de espaço público. Estes novos postos elétricos podem entrar em funcionamento desde já, sendo que a previsão é que todos fiquem instalados até outubro, refere um comunicado do Município do Porto.

Operadoras responsáveis pelos novos postos de carregamento…

EDP Comercial, Horizondistance, Kilometer Low Cost e Mobiletric são as operadoras que ficam responsáveis por gerir os 10 postos de carregamento elétrico para automóveis, distribuídos por vários pontos da cidade.

Os locais definidos pelo Município foram:

Praça de Francisco Sá Carneiro;

Rua de Nove de Julho;

Rua de Leonardo Coimbra;

Avenida do Conselho da Europa;

Avenida do Parque;

Rua do Dr. José António Marques;

Rua de Henrique de Medina;

Rua do Jornal de Notícias;

Rua de Nove de Abril;

Rua de José Gomes Ferreira.

A instalação de postos de carregamento de veículos elétricos em domínio municipal foi uma medida decidida pela Câmara do Porto, tendo em conta o princípio da sustentabilidade e calculando também que, nos próximos anos, se deverá assistir ao crescimento do número de automóveis elétricos em circulação, fruto das políticas de incentivo à redução de emissões de CO2 e às restantes políticas aplicadas na cidade no domínio da sustentabilidade, que até 2050 quer atingir a neutralidade carbónica.

Segundo o comunicado, cada operadora pode, desde já, iniciar a atividade. Até outubro, todos postos deverão estar a funcionar.