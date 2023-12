A confusão está instalada desde que o Beeper Mini deixou de funcionar na passada sexta-feira. Este serviço que traz o iMessage para o Android simplesmente não se consegue ligar aos servidores da Apple. Depois de algumas suspeitas, surgiu agora a confirmação esperada. Foi a Apple que bloqueou o Beeper Mini para proteger os seus utilizadores.

Desde que o Bleeper Mini deixou de funcionar que as suspeitas recaíam sobre a Apple e uma suporta intervenção planeada. Não é normal esta empresa permitir que outros acedam ou usem os seus serviço e por isso era quase certo haver a sua intervenção. Isso foi agora confirmado, como esperado.

Assim que o Beeper Mini foi apresentado que ficou no ar a ideia de que a Apple iria tomar medidas para o anular e para impedir o acesso aos seus servidores. Era demasiado óbvio que esta ligação aos servidores do iMessage ia contra as regras da gigante de Cupertino e que isso não seria tolerado.

Work continues to fix the issue causing the Beeper Mini outage. We know how hard this has been for those who loved using Beeper Mini, and we're extremely sorry for the inconvenience. We are feeling good, though, and hope to have good news to share soon.