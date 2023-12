A Microsoft não abranda no que toca aos desenvolvimentos do Windows 11. Este sistema recebe um lote de novidades de forma constante e a gigante do software testa todas as melhorias no programa Insider. A última build de testes traz muitas novidades, que chegam em breve a todos. Conheçam o que está a ser preparado agora.

A Microsoft está a ultimar algumas novidades importantes para o Windows 11. Estas querem melhorar o que a gigante do software oferece aos seus utilizadores e que assim podem explorar ao máximo este sistema, com todas as ferramentas e funcionalidades que importam e são essenciais.

A mais recente build lançada no programa Insider, na versão Canary, mostra algumas novidades muito interessantes e importantes. Estas prometem agilizar este sistema operativo e começam por focar-se nos widgets, uma novidade do Windows 11. Estes podem agora ser controlados de forma total, deixando de surgir quando o rato passa por esta área.

Além disso, temos também uma mudança no Copilot, que deixa de estar preso à área direita do ecrã e pode ser colocado em novas zonas, para ser mais útil. A somar a esta melhoria, a Microsoft resolveu mexer na Microsoft Store, onde podem agora instalar apps diretamente à medida que navegam nesta loja.

Uma novidade de peso chega ao Notepad, onde os utilizadores passam a ter disponível um contador de carateres. Este, à imagem de outras apps, tem este novo elemento na barra inferior. Irá mostrar o total dos carateres presentes no tempo ou, se selecionado, o número de elementos dessa área restrita.

Para dar ainda mais visibilidade a esta app do Windows 11, e que a Microsoft está a melhorar, há outra novidade. O menu de contexto do sistema, e sempre que existir um ficheiro onde é aplicável, terá uma entrada referente ao Notepad para abrir essa app.

Como sempre, estes novos recursos estão a ser testados e é possível que a Microsoft faça algumas alterações pontuais nestas propostas. Ainda assim, espera-se que estas novidades sejam disponibilizadas pela Microsoft a todos os utilizadores do Windows 11 no início de 2024.