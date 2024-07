Tal como informámos, há uma falha informática massiva a afetar empresas de todo o mundo de vários setores. A culpa é do Windows 10, mais propriamente de uma atualização que fez aparecer o famoso Blue Screen of Death em milhares de computadores à escala global.

Crash do Windows 10 deveu-se, aparentemente, a uma falha do AV Falcon

O problema causado pelo Windows da Microsoft está a trazer problemas sérios para supermercados, universidades, companhias aéreas, cadeias de TV, etc. Segundo as informações, as máquinas com Windows 10 começaram a apresentar o famoso Blue Screen of Death, após uma atualização.

Sabe-se também que é provável que este problema tenha sido causado por uma atualização do antivírus "Falcon", da empresa norte-americana Crowdstrike.

Os problemas têm sido registados, especialmente na América e Austrália, mas há informações de falhas à escala mundial, de empresas que usam como software de proteção a solução da Crowdstrike.

Aeroportos europeus interromperam voos

O caso é tão crítico que a falha dos sistemas já levou ao cancelamento de voos. Tal aconteceu na Europa, mais concretamente nos aeroportos de Espanha e Alemanha. A Delta Airlines deu ordens para que os aviões não levantassem voo até novas indicações. As companhias aéreas Ryanair e AirFrance anunciaram que estão com constrangimentos.

Além dos aeroportos, a Sky News, não conseguiu realizar a sua emissão em direto, e o número de emergência americano, 911, apresentou problemas em alguns locais.