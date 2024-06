Windows 10 consegue garantir cinco anos de atualizações de segurança graças à 0patch

Não é segredo que o Windows 10 está a chegar ao seu final de vida. Este sistema da Microsoft deixará assim de receber atualizações e novas correções de segurança. Isso poderá mudar graças à 0patch, que anunciou agora que garantirá 5 anos de suporte adicional.

Windows 10 com 5 anos de atualizações de segurança

No dia 14 de outubro de 25 que o Windows 10 receberá a sua última atualização gratuita. A partir desse momento os utilizadores devem fazer a atualização para o Windows 11 e assim garantir a segurança dos seus sistema e dos seus dados. As alternativas existem, vindas da Microsoft, mas agora a 0patch revelou os seus planos.

A 0patch, é um serviço que fornece micro patches de segurança sem interrupções. Esta anunciou agora que tem planos para oferecer atualizações de segurança para o Windows 10 por pelo menos cinco anos após o seu fim de vida oficial. Isso garante que os clientes tÊm um a possibilidade de manter os seus dispositivos atuais sem vulnerabilidades de segurança.

Esta oferta não é anormal, até porque já o fez no passado recente com o Windows 7 e Server 2008. Tecnicamente, o 0patch já responde pelo Windows 10, em 6 versões descontinuadas. Esses patches são pequenos conjuntos de instruções de CPU injetados em processos em execução na memória do seu PC. A abordagem permite uma aplicação rápida e fácil de patches sem tocar nos binários originais ou reboots.

0patch garante o que a Microsoft deixará de fornecer

Importa recordar que os utilizadores do Windows 10 que não quiserem ou não puderem atualizar os seus sistemas para o Windows 11 após o fim da vida útil do Windows 10 terão duas opções. Podem pagar à Microsoft pelo Programa de Segurança Estendida (três anos, disponível para empresas e utilizadores domésticos) ou não fazer nada e continuar com o sistema operativo sem suporte e sem atualizações.

Tal como o Programa de Segurança Estendida da Microsoft, 0patch não é um serviço gratuito. É uma assinatura anual que custa 24,95 EUR por computador para indivíduos e pequenas empresas. Há também uma oferta empresarial para organizações médias e grandes, que custa 34,95 EUR por dispositivo. A Microsoft ainda não anunciou os preços do programa Extended Security Updates para utilizadores domésticos.

Esta será uma proposta alternativa e com custos muito mais acessíveis para os utilizadores que se quiserem manter no Windows 10. A recomendação mais lógica é a migração para o Windows 11, mas para todos os que não quiserem/puderem fazer a mudança, é importante encontrarem uma solução como a 0patch.