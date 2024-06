Qual o melhor teclado para um smartphone? Este teste revela o que precisa saber

Os teclados são uma parte importante e quase essencial dos sistemas operativos móveis e qualquer smartphone. Se a maioria das marcas tem a sua oferta, há também outros programadores que criam as suas propostas. Agora um estudo revelou qual o melhor teclado para smartphone e o vencedor acaba por ser quase óbvio. Descubra qual a melhor app para escrever.

O teclado é uma das ferramentas que os utilizadores dos smartphones usam de forma constante. É a forma de introduzir informação para os equipamentos e assim deve estar preparada para oferecer tudo o que o utilizador necessita, com extras que se destaquem da concorrência.

Um teste recente procurou avaliar qual o melhor teclado para os smartphones. As propostas são conhecidas e desta vez incluíram também o teclado para Apple para o iPhone. Para determinar a resposta, o estudo considerou diversos fatores, como a capacidade de prever a próxima palavra que o utilizador gostaria de escrever e, claro, detetar e corrigir erros.

A resposta que encontraram, após analisar vários dados, é que não existe um teclado melhor que o Gboard, o teclado do Google. Este destacou-se de toda a concorrência e isso não inclui apenas os teclados disponíveis para Android, tendo sido também avaliadas todas as capacidades do teclado do iPhone.

Uma das razões para este resultado do GBoard da Google está em como facilita na hora de escrever. Esta app não só ajuda a corrigir erros, mas pode até prever palavras e, mais importante, deteta o que o utilizador quer escrever mesmo que não pressione a tecla virtual correta.

A Kebbi analisou três parâmetros para encontrar o melhor teclado disponível. Correção automática de palavras, capacidade de completar o texto e capacidade de prever a próxima palavra. Em seguida, atribuíram pontos aos teclados de cada categoria, para determinar qual é o melhor. Os teclados com melhor pontuação foram:

Gboard, com total de 536 pontos Swiftkey, com 474 pontos Teclado do iOS, com 464 pontos Yandex, com 434 pontos Fleksy, com 426 pontos

Além da pontuação total de cada teclado, disponível no relatório Kebbie, é interessante ver em que secção cada um se destaca. O Gboard, por exemplo, é o que melhor consegue detetar erros ao escrever, e também é o que consegue ter mais sucesso nas correções automáticas. Por outro lado, o teclado com melhor desempenho na previsão da próxima palavra é o do iPhone.