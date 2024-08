30 anos depois, Microsoft muda FAT32! Remove limite de tamanho das partições no Windows 11

O Windows tem algumas particularidades menos lógicas que a Microsoft tem mantido ao longo dos anos. São pormenores que insiste em não tratar e que ficam como assinatura do sistema que todos reconhecem. A limitação do tamanho máximo do sistema de ficheiros FAT32 era uma delas, mas agora foi finalmente resolvido. Os 32 GB de tamanho máximo das partições mudaram e agora podem ser criadas com até 2 TB.

30 anos depois a Microsoft muda o FAT32!

A Microsoft lançou uma mudança há muito aguardada pelos utilizadores do Windows 11. O limite máximo de tamanho das partições FAT32, que existe no Windows há 30 anos, torna-se finalmente algo do passado. Este sistema de ficheiros, limitado a 32 GB, suportará agora tamanhos até 2 TB.

O FAT32, que apareceu pela primeira vez no Windows 95, fornece serviços com um tamanho de 32 GB há cerca de 30 anos. Este limite, determinado pelo seu criador, Dave Plummer, foi explicado como “uma escolha arbitrária, mas que se tornou permanente”. Ou seja, não há nenhuma característica especial para o FAT32 ter o limite de 32 GB por partição.

This is the output formatting a volume as FAT32 in 27686 pic.twitter.com/LcOsEZqMf3 — Xeno (@XenoPanther) August 15, 2024

A Microsoft, que deu as notícias esperadas para o FAT32 num post de um dos seus blogs, mostrou todos os detalhes desta estrutura, que agora passou para teste no Windows 11 Canary. Nas palavras da gigante do software: “ao formatar discos a partir da linha de comandos utilizando o comando format, aumentámos o limite de tamanho do FAT32 de 32 GB para 2 TB”.

Windows 11 remove limite de tamanho das partições

Graças a isto, poderão também ser aumentadas aumentar as memórias baseadas em FAT, como o NTFS, até 2 TB. É claro que a remoção do limite de 32 GB do FAT32 traz também uma mudança que não é técnica. Com esta alteração o nome deste sistema de ficheiros deixa de fazer sentido, devendo ser mantido apenas por razões históricas.

Build 27686 adds support for ReFS version 3.15. However, Windows still formats partitions with v3.14 (added in 26047). pic.twitter.com/uclg9WMq7f — phantomofearth (@phantomofearth) August 15, 2024

Esta é uma mudança importante e que tornará o Windows 11 ainda melhor. Ao aumentar o tamanho máximo das partições, este sistema operativo pode assim ter mais espaço nos discos disponíveis de forma unificada, sem terem de ser em partições consecutivas.

Infelizmente, esta mudança só acontecerá para quem formatar os discos. Os atuais utilizadores não vão poder explorar esta mudança, pelo menos de forma direta e imediata. No entanto, será algo que certamente todos vão aproveitar no futuro.