Microsoft traz IA para uma nova área! O copiar e colar recebem esta melhoria

Como vimos nos últimos dias, a aposta da Microsoft está na IA e no que esta pode oferecer. Esta está já no Windows e a gigante do software quer alargar a sua presença a novas áreas e a novas propostas para ajudar o utilizador. A mais recente proposta coloca a IA num espaço onde não se esperava. Falamos do copiar e colar que todos usam várias vezes ao dia.

A Microsoft encontrou na IA um verdadeiro filão. A sua proximidade com a OpenAI dá-lhe acesso a toda a tecnologia para explorá-la ao máximo. Assim, é lógico que esta seja uma realidade cada vez mais presente no dia a dia dos utilizadores.

Uma nova área onde a IA será vista é numa zona onde, na verdade, não se esperava. Falamos do copiar e colar, que é algo que todos usam no dia a dia e muitas vezes. Esta novidade chegará pela conhecida coleção de ferramentas PowerToys e será simples de usar.

A forma encontrada para esta integração é a conversão do texto copiado para novos formatos úteis para o utilizador. Assim, e recorrendo apenas à IA, o utilizador terá novas opções para o texto que tiver copiado, podendo ser usado em qualquer app.

Com a sequência de teclas Windows Key + Shift + V será aberta a interface de conversão agora revelada. Com o Advanced Paste o utilizador pode ter acesso às várias opções de "colar", incluindo texto simples, markdown e JSON. Tudo dependerá do texto copiado pelo utilizador.

Se for ativada a opção Colar com IA nas configurações de Colar Avançado, será mostrada uma prompt OpenAI onde o utilizador poderá inserir a conversão desejada – texto resumido, traduções, código gerado, uma reescrita do estilo casual para profissional, sintaxe Yoda ou qualquer outro formato que o utilizador imaginar.

Há apenas um senão para usar a IA no copiar e colar no Windows. É necessário adicionar uma chave de API OpenAI no PowerToys e comprar créditos para a conta OpenAI do utilizador, caso não tenha nenhum.