Slack lança finalmente as suas ferramentas de IA para todos os clientes premium

O Slack acabou de lançar as suas ferramentas de IA para todos os utilizadores premium, depois de as ter lançado para um subconjunto selecionado de clientes no início deste ano. A empresa tem vindo a divulgar estas funcionalidades desde o ano passado e, bem, finalmente chegaram.

O poder da IA do Slack

A IA gera automaticamente recaps de canais para dar às pessoas os principais destaques de coisas que perderam enquanto estavam longe do teclado ou do smartphone, para acompanhar coisas importantes do trabalho.

O Slack diz que o algoritmo que gera esses recaps é inteligente o suficiente para extrair conteúdo dos vários tópicos discutidos no canal. Isto significa que receberá um parágrafo sobre como estão a correr os planos para a nova sala de conferências e outro sobre as tendências de vendas ou o que quer que seja.

Existe algo semelhante disponível para os tópicos, que são conversas mais pequenas entre uma ou algumas pessoas. A ferramenta recapitulará qualquer um destes tópicos num parágrafo curto. Os clientes também podem optar por um recap diário de qualquer canal ou tópico, entregue todas as manhãs.

Outra funcionalidade interessante é a pesquisa de conversas. Os vários canais do Slack são intermináveis e pode ser difícil encontrar a conversa certa quando necessário. Isto permite que as pessoas façam perguntas utilizando linguagem natural, com o algoritmo a fazer a pesquisa efetiva.

Estas ferramentas não estão disponíveis em português, mas o Slack afirma que irá expandir o número de idiomas no futuro. Além disso, diz que, em breve, integrará algumas das suas aplicações de terceiros mais utilizadas no ecossistema de IA. Para esse fim, a integração com o Einstein Copilot da Salesforce está a chegar num futuro próximo.

Resta saber se essas ferramentas são apenas mais desculpas para colocar as letras "IA" em materiais promocionais ou se, de facto, estas serão capazes de mudar a forma como as pessoas utilizam este poderoso serviço.

