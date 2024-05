Dica: como desativar os recibos de leitura no Instagram

Sente-se obrigado a responder imediatamente a uma mensagem do Instagram só porque o remetente pode ver que a leu? Pois bem, pode ficar tranquilo porque existe uma maneira de desativar os "recibos de leitura" no Instagram. Saiba como.

Como desativar os recibos de leitura para uma pessoa no Instagram

O Instagram dá-lhe a opção de desativar os recibos de leitura para chats específicos, caso prefira não os desativar para todos os chats. Portanto:

1. Abra o Instagram.

2. Aceda às mensagens.

3. Depois, clique na conversa para a qual deseja desativar os recibos de leitura.

4. Clique no nome da pessoa na parte superior.

5. Vá a "Privacidade e segurança".

6. Finalmente, desative a opção "Recibos de leitura".

Como desativar para todos os chats

Para desativar os recibos de leitura para todos os chats do Instagram de uma só vez:

1. Abra o Instagram.

2. Aceda ao seu perfil, localizado no canto inferior direito.

3. Clique no menu hambúrguer, localizado no canto superior direito para aceder à página "Definições e atividade".

4. Clique em "Respostas às mensagens e histórias".

5. De seguida, clique em "Mostrar recibos de leitura".

6. Finalmente, desative a opção "Recibos de leitura".

Tenha em atenção que a desativação dos recibos de leitura para todos os seus chats do Instagram não afetará as suas preferências de recibos de leitura para chats individuais. Isso significa que ainda pode optar por ter recibos de leitura ativados para determinados chats, mesmo que os tenha desativado globalmente.

Depois de desativar os recibos de leitura para as suas conversas no Instagram, a outra pessoa não saberá se leu ou não a mensagem. Isto também significa que não conseguirá saber se a pessoa viu a sua mensagem ou não. Em vez de serem exibidas como "lidas", todas as mensagens serão exibidas apenas como "enviadas" para ambas as partes.

É importante notar que a desativação dos recibos de leitura não impede que os outros vejam quando está ativo no Instagram. Continuam a poder ver o seu estado online na plataforma.

Leia também: