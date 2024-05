TikTok está a testar vídeos muito mais longos ao contrário de toda a concorrência

O TikTok, como rede social, assenta na publicação de vídeos de curta duração, que cativam os utilizadores. Esta é uma prova de sucesso e cada vez tem mais utilizadores. Agora, a rede social testa uma novidade que a mudará completamente. Falamos de vídeos mais longos, de 60 minutos, que vão contra o que a concorrência está a avaliar.

O TikTok não atravessa um momento positivo nos EUA. A rede social está a ser ameaçada pelo governo, que quer garantir o seu controlo por empresas nacionais. Esta luta não deverá ter um resultado visível em breve.

Ainda que esteja envolvido nesta situação, o TikTok não parece abrandar com os seus testes e com a procura de novidades. Estas estão já a ser testadas e querem oferecer ainda mais aos utilizadores. Falamos da possibilidade de carregar vídeos de duração mais elevada, atingindo os 60 minutos.

Esta novidade não é ainda acessível a todos e parece estar a ser testada por um grupo resumido de utilizadores. Estes viram chegar o alerta de que a nova funcionalidade está disponível e que vai permitir carregar novos vídeos, com a duração máxima de 60 minutos.

Não há ainda informações concretas sobre a data de lançamento deste formato de vídeo de 60 minutos no TikTok. A rede social revelou que não tem planos imediatos para lançar de forma alargada este recurso. Provavelmente irá continuar os testes, alargando esta oferta a mais criadores de conteúdo.

Esta novidade segue outra muito similar, ainda que com uma limitação de 30 minutos. Importa recordar que o TikTok foi lançado em 2016 e apenas suportava vídeos com uma duração máxima de 15 segundos. Este era um dos seus maiores atrativos, ainda que, com o tempo, os utilizadores tenham começado a pedir mais tempo para novos vídeos.

Ao trazer vídeos longos para sua plataforma, TikTok está a aproximar-se do YouTube. A sua ideia é cativar mais produtores de conteúdos e assim cativá-los para a sua plataforma. Quer ainda ser o ponto central para todos os que procuram vídeos, sejam eles de curta duração ou muito maiores, como agora testam.