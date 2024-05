Apple está a preparar um iPhone premium ultrafino e mais caro do que o modelo Pro Max

Os rumores de um iPhone 17 Slim (ultrafino) estão novamente a ganhar destaque. Depois de, no início deste mês, se ter sabido que a Apple estava supostamente a trabalhar num novo aparelho para substituir a variante Plus, surgiram mais novidades.

Rumores de um iPhone 17 Slim ganham força

De acordo com o The Information, a empresa de Cupertino está de facto a trabalhar num modelo ultrafino com vista ao seu lançamento em 2025. Mas parece que o iPhone 17 Slim - ou qualquer que seja o seu nome - não seria apenas uma versão mais fina do iPhone Plus, mas também introduziria mudanças significativas no design. Além disso, seria posicionado no topo da gama de preços.

De acordo com o relatório, o novo modelo poderia ter o mesmo impacto que o iPhone X teve na altura. Trouxe novidades como a eliminação do botão Home para dar lugar a um design de ecrã "edge-to-edge", o FaceID como método de autenticação, e a adoção de um painel OLED.

Segundo consta, a Apple ainda está indecisa quanto ao design final do iPhone 17 Slim. A empresa terá experimentado um novo 'chassis' de alumínio e uma perfuração mais pequena para a câmara frontal. Anteriormente, foi dito que a Dynamic Island poderia ser mais estreita neste modelo.

Quanto ao tamanho do ecrã, não há informações precisas. A fonte indica, no entanto, que o alegado iPhone 17 Slim se manteria na atual gama de tamanhos de 6,1 a 6,7 polegadas. Os rumores anteriores mencionavam um painel de 6,55 polegadas.

Mais informações sobre este potencial novo modelo

O novo relatório indica que o iPhone 17 Slim chegará com um chip da próxima geração - possivelmente denominado A19 - e introduzirá também uma câmara frontal melhorada. E enquanto os rumores iniciais o apontavam como uma alternativa económica, a informação divulgada agora expõe que este pode não ser o caso.

Aparentemente, o iPhone 17 Slim poderia chegar ao mercado com um preço mais elevado do que um Pro Max atual. Isto é bastante surpreendente, especialmente se for confirmado que o chassis será feito de alumínio e não de titânio, como é atualmente o caso.

O The Information diz que esta versão atualizada seria "significativamente mais fina" do que os iPhones atuais. Parece muito viável, tendo em conta o que foi conseguido com o iPad Pro M4. Além disso, a sua introdução poderia marcar a saída do modelo Plus.

Tudo o que esteja relacionado com futuros lançamentos da Apple deve ser visto com cautela! E o alegado iPhone 17 Slim não é exceção.

