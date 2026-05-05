Amazon lança histórico de preços que ajuda a evitar falsas promoções

A Amazon introduziu uma funcionalidade que permite acompanhar o histórico de preços de um produto durante um ano. A novidade ajuda os consumidores a perceber se estão realmente a fazer um bom negócio.

Como funciona o histórico de preços da Amazon

A procura por bons preços online continua a crescer, e a Amazon reforçou a sua posição com uma ferramenta que trará maior transparência. A plataforma passou a disponibilizar um histórico detalhado de preços, permitindo aos utilizadores verificar se um desconto é genuíno ou apenas aparente.

Apesar de esta funcionalidade já existir, estava anteriormente limitada e pouco visível. Até agora, apenas era possível consultar dados dos últimos 90 dias. Com a mais recente atualização, passou a ser possível analisar a evolução do preço ao longo de 365 dias, além das opções de 30 e 90 dias.

Esta mudança permite compreender melhor os padrões de descida de preço e identificar as melhores alturas do ano para comprar.

A nova ferramenta está integrada no Rufus, o assistente virtual baseado em inteligência artificial (IA) presente na loja online da Amazon. De acordo com a empresa, milhões de utilizadores já recorreram a este assistente para tomar decisões de compra mais informadas.

Existem duas formas principais de aceder ao histórico. A mais direta consiste em abrir a página de um produto e selecionar o link junto ao preço apresentado. Em alternativa, é possível interagir com o assistente Rufus.

Como consultar os dados através do assistente

Para utilizar o Rufus, basta entrar na página do produto pretendido e clicar no ícone do assistente, normalmente localizado na parte inferior do ecrã. Depois, pode pedir para ver o "histórico de preços" ou questionar se aquele é o valor mais baixo recente.

O sistema responde com um gráfico que mostra a variação de preço ao longo do tempo, podendo abranger desde alguns dias até um ano completo. Esta visualização facilita a comparação e ajuda a evitar compras impulsivas.

Importa referir que esta funcionalidade da Amazon ainda não está acessível a todos os utilizadores. De momento, encontra-se disponível apenas em mercados como Estados Unidos, Reino Unido, Índia e Canadá.

Nos restantes países, incluindo Portugal, existem alternativas externas que permitem consultar o histórico de preços, oferecendo funcionalidades semelhantes enquanto a ferramenta oficial não é disponibilizada globalmente.

Leia também: