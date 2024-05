O Opera também já tem uma versão dedicada ao Windows nos SoC ARM

Os SoC ARM são cada vez mais interessantes e após conquistarem os smartphones já escolheram o seu próximo alvo. Falamos dos PCs, onde começam a dar provas do que são capazes. Claro que isso requer software adaptado e agora é o Opera que se mostra pronto, com a sua versão dedicada ao Windows nos SoC ARM.

A mudança está a caminho e deverá deixar a Intel e a AMD com um problema em mãos. A Qualcomm tem os seus SoC dedicados ao Windows a chegar e espera-se que batam as restantes arquiteturas, quer pela capacidade de processamento, quer pelos consumos de energia reduzidos que conseguem garantir.

Com a maioria do software a ser adaptado diretamente, tudo assenta na emulação e no que esta consegue fazer. Claro que o ideal são as propostas criadas especificamente para esta arquitetura, algo que está já a acontecer gradualmente, com propostas cada vez mais importantes. Tudo começou com alguns browsers e agora chega ao Opera.

The Snapdragon-optimized browser delivers lightning-fast AI performance on the fastest machines available!



It’ll first be available in the developer version of Opera, allowing early adopters to try it out on the newest Windows devices that come with this Arm-based processor. — Opera (@opera) May 16, 2024

Para formalizar este momento, a Opera anunciou o lançamento da versão nativa baseada em ARM para Windows. Naturalmente que esta irá correr em dispositivos ARM. A equipa App Assure da Microsoft e a Qualcomm trabalharam com a equipa Opera para tornar isso possível.

O Opera afirma que esta versão nativa para ARM será executada duas vezes mais rápido em PCs com Windows baseados no SoC Snapdragon X Elite. Além disso, esta versão do Opera otimizada para Arm oferecerá suporte para o download de LLMs locais que podem ser executados com eficiência usando o poderoso NPU encontrado nos processadores das séries Snapdragon X Elite e X Plus. Esses modelos podem ser usados ​​para geração de texto, análise de sentimento e muito mais.

O Opera a correr em Windows com SoC ARM também proporcionará uma duração de bateria significativamente melhor. Quem usar o recurso de economia de bateria do Opera, aumentará significativamente o seu tempo de navegação com uma única carga no PC.

Esta é a primeira proposta da Opera e que dá assim aos utilizadores uma opção criada nativamente para esta arquitetura. Os ganhos são óbvios e podem dar ao utilizador a possibilidade de retirar ainda mais destes novos SoC. Quem quiser testar a versão mais recente do Opera para Windows nos SoC ARM pode fazê-lo aqui.