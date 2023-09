Há vários anos que a Microsoft oferece aos utilizadores do Windows a possibilidade de instalarem drivers de impressora diretamente dos seus serviços. Ainda que possam ter algumas lacunas, estes permitem usar qualquer impressora diretamente. Isso mudará em breve e a Microsoft alterará radicalmente como instalamos e atualizamos os drivers das impressoras no Windows.

Há algum tempo que a Microsoft puxou a si a instalação dos drivers no Windows. Esta forma controla de forma muito firme este processo e garante, dentro do possível, a sua qualidade e o correto funcionamento de muitos dispositivos que os utilizadores encaram como essenciais.

Este cenário vai em breve sofrer uma mudança muito grande, no campo das impressoras. Estes drivers e as suas atualizações são fornecidos agora diretamente com o Windows Update, mas em breve vão ser abandonados e depender apenas dos fabricantes.

Linha do tempo em anos Ação planeada Setembro de 2023 Anunciar o final do plano de serviço dos drivers de impressora herdado de terceiros para Windows. 2025 Nenhum novo driver de impressora será publicado no Windows Update. Os drivers de impressora existentes no Windows Update ainda podem ser atualizados. 2026 Ordem de classificação dos drivers de impressora modificada para sempre preferir o driver de classe de caixa de entrada IPP do Windows. 2027 Exceto para correções relacionadas à segurança, as atualizações de drivers de impressora de terceiros não serão mais permitidas. Drivers de impressora de terceiros existentes podem ser instalados a partir do Windows Update ou os utilizadores podem instalar drivers de impressora usando programas de instalação dos fabricantes de impressoras.

Segundo o calendário acima, vindo da própria Microsoft, este processo irá demorar alguns anos, mas irá terminar com o fim deste processo via Windows Update. A Microsoft quer que os programadores e as empresas passem a usar a sua loja para albergar estes elementos e as suas atualizações.

Para o conseguir, os fabricantes e os programadores devem incorporar os drivers das impressoras diretamente no seu software. Assim, e com os mecanismos de atualização da loja da Microsoft, estes vão estar atualizados permanentemente e podem receber novas versões mais rapidamente.

Ainda assim, este é um processo que decorrerá durante vários anos. O que a Microsoft revelou, e apesar de ter já sido iniciado, aponta para estar terminado apenas em 2027. Como o Windows 10 apenas tem suporte até 2025, este sistema irá ficar de fora e apenas o Windows 11 e seguintes vão beneficial da alteração aos mecanismos de drivers das impressoras.

Esta é uma mudança importante que a Microsoft acredita dar mais liberdade aos programadores e aos fabricantes. Passa a controlar os drivers das impressoras de forma mais direta e com os mecanismos já provados da loja da Microsoft.