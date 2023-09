MediaTek responde ao iPhone 15 com o seu novo SoC de 3 nm produzido pela TSMC

A MediaTek é aquela marca que muitos gostam e outros tantos odeiam, mas a verdade é que é uma das mais importantes no setor dos chips para dispositivos móveis. E agora a marca taiwanesa quer fazer frente ao próximo iPhone 15 da Apple com o seu novo SoC de 3 nm produzido para conterrânea TSMC.

MediaTek desenvolve o seu novo chip de 3 nm da TSMC

A MediaTek anunciou oficialmente que desenvolveu com sucesso o seu primeiro chip criado com o processo de fabrico de 3 nm da TSMC, o qual entrará em produção em massa a partir do próximo ano de 2024. Esta novidade assinala desta forma um marco importante na parceria estratégica de longa data entre as duas gigantes de Taiwan, com vista à criação de SoCs da linha Dimensity emblemáticos de alto desempenho e com baixos consumos de energia.

De acordo com Joe Chen, presidente da MediaTek:

Estamos comprometidos com a nossa visão de usar a tecnologia mais avançada do mundo para criar produtos de ponta que melhorem as nossas vidas de maneira significativa. As capacidades de fabrico consistentes e de alta qualidade da TSMC permitem que a MediaTek demonstre plenamente o seu design superior em chipsets emblemáticos, oferecendo o mais alto desempenho e soluções de qualidade aos nossos clientes globais e melhorando também a experiência do utilizador no mercado emblemático.

Já o Dr. Cliff Hou, vice-presidente sénior de vendas da TSMC na Europa e Ásia, acrescentou que:

Esta colaboração entre a MediaTek e a TSMC no Dimensity SoC da MediaTek significa que o poder da tecnologia de processo de semicondutores mais avançada da indústria pode ser tão acessível quanto o smartphone no seu bolso. Ao longo dos anos, trabalhamos em estreita colaboração com a MediaTek para trazer inúmeras inovações significativas ao mercado e estamos honrados em continuar a nossa parceria na geração 3 nm e além.

Do que já se sabe, o processo de fabrico de 3 nm da TSMC traz uma melhoria significativa ao nível do desempenho, potência e rendimento, ao mesmo tempo que oferece suporte completo às plataformas de computação de alto desempenho. Em comparação com o processo N5 da TSMC, os chips de 3 nm da fabricante conseguem uma melhoria de 18% na velocidade na mesma potência; 32% de redução de energia na mesma velocidade; e cerca de 60% de aumento na densidade lógica.

Portanto, a MediaTek aproveita o lançamento da linha de iPhones 15, que já contará com os novos SoCs A17 Bionic de 3 nm da TSMC, para dar esta resposta com os seus próprios chips no mesmo processo de fabrico.