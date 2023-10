Xiaomi 13T Series: Os smartphones que vão fazer tremer o mercado

No segmento dos smartphones a oferta é imensa e há equipamentos para todos os bolsos e gostos. Na hora de escolher um smartphone o preço é um dos principais fatores, mas é importante que os clientes conheçam as tecnologias incorporadas. A Xiaomi lançou recentemente a série Xiaomi 13T, onde se inclui o Xiaomi 13T e o Xiaomi 13T PRO. Saibam porque devem comprar uma máquina destas.

A Xiaomi já lançou os novos smartphones da serie Xiaomi 13T, onde se inclui o Xiaomi 13T e o poderosíssimo Xiaomi 13T PRO. Estes novos e elegantes smartphones foram concebidos em parceria com a Leica, que os dotou com todo o poderio ao nível das câmaras. Além disso, a Xiaomi apostou também forte na autonomia, uma vez que estes equipamentos têm uma bateria de longa duração.

A Leica é amplamente conhecida, sendo uma referência no mundo profissional da fotografia. Por outro lado, a Xiaomi é atualmente uma das melhores marcas de smartphones do mundo. Agora imagine ter um smartphone, pensado ao ínfimo pormenor, que integra tecnologia das duas marcas. O melhor das duas marcas chegou agora com os novos smartphones da Serie Xiaomi 13T.

Vamos começar pelas câmaras e ecrã…

Tanto o Xiaomi 13T como o Xiaomi 13T PRO oferecem uma configuração de câmara tripla com lentes Summicron da Leica. Os smartphones vêm equipados com uma câmara grande angular de 50MP com lente ascética 7P, cujo objetivo é captar ainda mais e deixar as suas fotografias e vídeos mais realistas e naturais. Além da câmara grande angular de 50MP há também uma câmara teleobjetiva de 50 MP. E para to conjunto perfeito, está também presente uma câmara ultra grande angular de 12 MP.

Depois a parte do software do sistema de câmaras. A serie Xiaomi 13T oferece estilos fotográficos originais da Leica (cujos resultados são fantásticos), filtros Leica e um conjunto de quatro novas marcas de água Leica. Destaque ainda para a integração da tecnologia ProFocus da Xiaomi, que permite captar fotografias com enorme detalhe, mesmo em movimento. O Xiaomi 13T traz suporte para gravação e vídeos a 4K e a versão PRO já oferece a capacidade de gravação de vídeo 8k.

Para que nas nossas mãos a realidade seja autêntica e o dispositivo nos garanta as melhores experiências, a Xiaomi apostou forte no ecrã. Tanto o Xiaomi 13T como o Xiaomi 13T PRO têm um ecrã OLED CrystalRes de 6,67” com suporte para uma taxa de atualização de até 144 Hz e resolução QHD (2712x1220). Destaque também para o facto de ser um ecrã ser de alto brilho, de 1200 bits, que apresenta um pico de brilho de até 2600 bits. Imagens e vídeos captados do mundo real passam a estar com a mais alta definição, num ecrã que lhe oferece uma qualidade ímpar.

E o desempenho do Xiaomi 13T e do Xiaomi 13T PRO

Ambos os modelos oferecem um super desempenho, ao mesmo tempo que há uma gestão muito eficiente da autonomia da bateria. O Xiaomi 13T PRO é o equipamento mais poderoso da série e vem com um SoC MediaTek Dimensity 9200+ com um CPU Octa-Core. A velocidade de CPU pode chegar aos 3,35 Ghz.

A GPU é uma Arm Immortalis-G715 que garante o máximo desempenho ao nível gráfico.O Xiaomi 13T PRO está disponível em três versões, uma com 12 GB de RAM LPDDR5X e 256 GB de armazenamento UFS 4.0, outra com 12 GB de RAM LPDDR5X e 512 GB de armazenamento UFS 4.0 e a versão mais encorpada vem com 16 GB de RAM e 1 TB de memória de armazenamento também com tecnologia UFS 4.0. De referir que esta segunda versão do smartphone apareceu no Antutu v10 com uma grande pontuação de 1770000 pontos.

Já o Xiaomi 13T não deixa de ser na mesma poderoso, mas para estar no mercado a um preço mais competitivo, há algumas diferenças face à versão PRO. Esta versão está equipado com um SoC MediaTek Dimensity 8200-Ultra, que utiliza a mais recente tecnologia da TSMC (4nm). A tecnologia de armazenamento é UFS 3.1.

Um pormenor curioso nos equipamentos é o facto de existir uma placa de imersão em aço inoxidável VC de 5000 mm2, para dissipação térmica, garantindo que os smartphones se mantenham frios.

O Xiaomi 13T Pro é Dual Sim e vem com Bluetooth 5.4, NFC, WiFi 7, GPS e suporte para redes 5G. O Xiaomi 13T têm características idênticas, estando apenas equipado com Wi-Fi 6.

Autonomia, segurança, carregamento rápido e cores

No que diz respeito ao carregamento, hoje em dia a tecnologia permite carregamentos super-rápidos. Os novos smartphones da série Xiaomi 13T vêm com o que há de melhor nesta área. Para ter uma ideia, o Xiaomi 13T PRO suporta o Xiaomi 120W HyperCharge que permite uma carga total, a 100%, em apenas 19 minutos (sim, leu bem, 19 minutos). Caso só tenha o dispositivo a carregar durante 5 minutos, o Xiaomi 13T PRO consegue atingir os 36% de carga e a versão mais barata atinge os 21%. A bateria é de 5000mAh. O Xiaomi 13T demora a carregar, na totalidade, 42 minutos com o carregador de 67W turbo charging.

Os equipamentos estão disponíveis em três cores: Alpine Blue, Meadow Green e Black. Há outra característica que nos fascinará no equipamento que é o painel traseiro. Tanto o Xiaomi 13T como o Xiaomi 13T PRO, na versão Alpine Blue têm pele vegan Xiaomi BioConfort premium com uma textura que lhe garante segurança. Os modelos Meadow Green e Black têm um painel traseiro em vidro brilhante que os elevam para um patamar de elegância onde são poucos os que conseguem lá chegar. Os smartphones chegam com certificação IP68.

No que diz respeito à segurança, o leitor de impressão digital vem integrado no ecrã.

Resumo das Especificações do Xiaomi 13T Sistema de Câmaras profissionais da Leica

Ecrã

AMOLED CrystalRes de 6,67”

Taxa de atualização até 144Hz

Performance SoC MediaTek Dimensity 8200-Ultra (4nm) GPU Arm Mali-G610 LPDDR5 RAM + UFS 3.1 8GB RAM + 256 GB 12 GB RAM + 256 GB

Interface MIUI 14 baseada no Android 13

Bateria e Carregamento 5000 mAh (67W turbo charging) Carregamento de 100% em apenas 42 minutos

Conectividade Dual SIM Wi-Fi 6 NFC Bluetooth 5.4 Suporte para 5G

IP68 Resumo das Especificações do Xiaomi 13T PRO Sistema de Câmaras profissionais da Leica

Ecrã AMOLED CrystalRes de 6,67” Taxa de atualização até 144Hz

Performance SoC MediaTek Dimensity 9200+ (4nm) GPU Arm Mali-G715 LPDDR5 RAM + UFS 4.0 12GB RAM + 256 GB 12 GB RAM + 512 GB 16 GB RAM + 1 TB Interface MIUI 14 baseada no Android 13

Bateria e Carregamento 5000 mAh (120 turbo charging) Carregamento de 100% em apenas 19 minutos

Conectividade Dual SIM Wi-Fi 7 NFC Bluetooth 5.4 Suporte para 5G

IP68

Por fim… os preços

Relativamente ao valor, a boa notícia é que é possível comprar um smartphone com tecnologia de topo por menos de 1000 euros. A versão com maior desempenho e qualidade custa 999,99 euros e por este valor o cliente pode levar para casa o Xiaomi 13T Pro com 16 GB de RAM e 1 TB de memória de armazenamento.

Se quiser pagar um pouco menos, pode levar o Xiaomi 13T Pro com 12 GB de RAM e 512GB de memória de armazenamento. Este modelo custa menos 100 euros, ou seja, 899,99 euros. O Xiaomi 13T com 8GB de RAM e 256GB de memória de armazenamento custa menos 350 euros que a versão mais cara, ou seja, 649,99 euros.