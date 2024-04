WhatsApp traz nova opção que muda completamente a segurança dos utilizadores

A segurança e a privacidade tem sido uma das frentes onde o WhatsApp mais tem apostado. Este serviço da Meta quer evitar o acesso às conversas dos utilizadores e aos dados que estes geram. Neste sentido, surge agora uma novidade que muda completamente a segurança dos utilizadores e traz-lhes mais privacidade ao bloquear a pré-visualização dos links recebidos.

Ainda mais privacidade para o WhatsApp

São já muitas as opções que garantem aos utilizadores uma camada de privacidade grande dentro do WhatsApp. Estas focam-se em pontos específicos e em áreas muito concretas, funcionando depois como um todo para garantir a proteção dos utilizadores e dos seus dados.

Claro que a Meta e os seus programadores continuam a apostar em criar novas funcionalidades e novas formas de aumentar a proteção. Estas assumem também várias dimensões e procuram mitigar novas formas usadas para monitorizar ou controlar os utilizadores do WhatsApp.

É aqui que entra uma nova opção que é aberta agora aos utilizadores. Esta ainda tem algum caminho para percorrer, mas em breve poderá estar acessível a todos, assumindo um papel importante neste serviço da Meta, sendo até pedida há vários anos.

Fim da pré-visualização de links para segurança

A grande novidade é a possibilidade que os utilizadores vão ter para bloquear a pré-visualização dos links recebidos nas conversas. Com esta barreira, os sites e os destinos dos links que são passados deixam de poder registar o IP do utilizador do WhatsApp.

Quando estiver disponível fora da versão beta do WhatsApp e acessível a todos, poderá ser encontrada na área reservada à privacidade. Com um simples interruptor, os utilizadores vão poder ativar ou desativar esta proteção contra a recolha do IP ao fazer a pré-visualização dos links recebidos.

Mais uma vez, o WhatsApp e a Meta criam as ferramentas necessárias para proteger os utilizadores, mantendo-os em segurança. São formas simples como estas que garantem que esta ferramenta está cada vez mais no topo das escolhas dos utilizadores para comunicarem no dia a dia.