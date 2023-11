Há muito que a Xiaomi é conhecida por ter o mercado smartphones com uma relação preços/qualidade muito equilibrada. Garante sempre que as suas novas propostas ficam abaixo da concorrência. Esse cenário parece estar prestes a mudar e os novos smartphones Xiaomi vão mesmo ficar mais caros.

Xiaomi poderá mudar em breve os seus preços

A chegada do Xiaomi 13T ao mercado nacional mostrou a forma agressiva como a marca se posiciona no campo dos smartphones. Estas propostas de topo da marca ficaram com preços muito abaixo do que a concorrência oferece e isso é, sem qualquer dúvida, um fator diferenciador, pelo menos para a marca.

Ainda que este pudesse ser o caminho desejado, a verdade é que a marca estará a preparar-se para mudar a sua estratégia. Quem avançou esta informação importante e decisiva para muitos foi o CEO da Xiaomi, na rede social Weibo.

O que Lei Jun, CEO da Xiaomi, revelou foi que o próximo smartphone de topo da marca será mais caro. Este irá ter um valor superior ao que a marca pratica agora para os Xiaomi 14 e que na China acabou por não ter nenhum aumento de preço face ao modelo anterior. Este cenário deverá repetir-se nos restantes mercados.

Preços dos smartphones vão ficar mais caros

Curiosamente, esta informação agora avançada não resulta diretamente de uma ideia da marca. Foi um pedido de muitos utilizadores, que ao responderem à questão sobre o que a marca deveria fazer para melhorar as suas propostas, responderam simplesmente "tornar os smartphones Xiaomi mais caros".

De notar que este aumento de preço não chegará sozinho. A acompanhar virá um incremento das especificações dos equipamentos, para os tornar ainda melhores e conseguir competir de forma frontal com toda a concorrência direta, procurando assim conquistar ainda mais mercado.

A ideia transmitida dá como certa este aumento de preços no futuro para os equipamentos premium da Xiaomi. Fica por esclarecer se será aplicado às restantes famílias de smartphones que a marca tem disponíveis para os seus clientes.