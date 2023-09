Descubra se é afetado! WhatsApp deixa de funcionar em muitos smartphones Android

Nos últimos tempos têm sido recorrentes as notícias sobre o fim do suporte do WhatsApp no Android e no iOS. Surgem modelos e marcas que perdem suporte, o que, na verdade, é falso. Agora, e vindo de uma fonte segura - o próprio WhatsApp -, surge a informação sobre o fim do suporte no Android. Assim, descubra se é afetado.

É normal o WhatsApp alterar o suporte que dá aos sistemas operativos com as suas apps. Com o evoluir destas versões, surgem necessidades específicas e que acabam por se perder nas versões mais antigas, quer seja do Android, do iOS e de outros sistemas.

A novidade agora vem mostrar que no final de outubro o WhatsApp perderá o suporte para mais uma versão do Android, ficando assim limitado. Do que o site oficial do serviço de mensagens da Meta revela, irá ficar limitado ao Android 5 ou versão posterior.

A partir de 24 de outubro de 2023, só a versão 5.0 do sistema operativo Android ou posteriores vão ser compatíveis.

Por agora, o WhatsApp pode ser usado no Android 4.1 ou posterior. Com a alteração que será aplicada a 24 de outubro, muitos smartphones com o sistema da Google vão ficar de fora da lista dos suportados e devem por isso ser atualizados ou, se possível, substituídos por um mais recente.

A informação existente não revela nenhuma alteração que irá ser aplicada nos casos do iOS ou do KaiOS. O suporte nestes sistemas operativos fica no caso do iPhone no iOS 12 ou posterior e no KaiOS 2.5.0 ou posterior incluindo JioPhone e JioPhone 2.

Por ser um sistema já com muitos anos, o Android 4 terá um peso pequeno no número de smartphones afetados com a mudança. Os dados mais recentes colocam esta versão na casa dos 0,7% a 0,5% de todos os dispositivos ainda em utilização.

Depois de muita informação falsa e repetidamente avançada sem qualquer fundamento, chega agora uma mudança oficial do WhatsApp. A nova versão mínima do Android passa para a 5, onde consegue ainda cobrir 1,8% dos dispositivos, equivalendo a cerca de 58 milhões de telemóveis e tablets.