O Android ainda está longe de ter uma distribuição interessante das diferentes versões nos smartphones. Com um domínio claro das versões anteriores, resulta apenas do facto de os fabricantes demorarem a atualizarem as suas propostas. Agora, o Android 13 já está em 15% dos smartphones, mas o Android 11 ainda ocupa o primeiro lugar.

Android 13 tem cada vez mais utilizadores

De forma regular, a Google recolhe estatísticas de utilização sobre os vários dispositivos em todo o mundo que correm o Android. Estes dados são precisos e são obtidos com base nos dispositivos que se ligaram à Play Store durante um determinado período de sete dias. A sua apresentação é feita aos programadores no Android Studio.

De acordo com os dados mais recentes da Google. recolhidos neste âmbito, o Android 13 já está instalado em aproximadamente 15% dos dispositivos ativos em todo o mundo. Este é um bom indicador, mas contrasta com o Android 11que é ainda é a versão mais comum e com mais utilizadores.

Na informação agora apresentada, o Android 12, 11 e 10 tiveram pequenos quebras. Apesar deste abrandamento, o Android 11 manteve o primeiro lugar na quota de mercado, estando agora instalado em 23,1% dos dispositivos globais.

Android 11 é ainda a versão mais usada

Curiosamente, a única outra versão do Android a ver um crescimento entre abril e junho foi o Android Oreo. Esta passou de 6,7% para 8,3%, ainda abaixo dos 9,5% em janeiro. Não se conhece a razão para explicar de forma clara esta mudança no sentido de crescimento desta versão.

Nos últimos anos, o gráfico das versões do Android tem sido atualizado com uma frequência muito menor, quase trimestralmente. Apesar disso, existiram três atualizações nos números de distribuição do Android até agora, durante 2023. Os dados são de, em janeiro, abril e agora junho. O Android Studio agora foi atualizado com um gráfico datado de 30 de maio de 2023.

Ainda estamos longe de taxas de distribuição, com vimos recentemente. Ainda assim, este valor está muito melhor face ao que se viu em anos passados. O Android 13 ainda deverá ganhar uma quantia grande de utilizadores antes de ser superado.