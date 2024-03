WhatsApp prepara-se para trazer as conversas importantes para junto dos utilizadores

A interface do WhatsApp tem sido uma das áreas onde as maiores mudanças da Meta têm acontecido. Esta recebeu novidades e uma reorganização, para ser ainda mais simples de usar e estar preparada para as necessidades dos utilizadores. Uma nova alteração chega agora à interface do WhatsApp, trazendo as conversas importantes para junto dos utilizadores.

Meta quer mudar o WhatsApp

Mais do que as cores ou os ícones, o WhatsApp tem conseguido melhorar a sua oferta e como este serviço é usado pelos utilizadores. A Meta tem procurado melhorar a interface das apps deste serviço de mensagens nos últimos meses, algo que é perfeitamente visível.

Estas alterações têm um propósito bem definido e que já pode ser visto em muitas otimizações que foram surgindo com o tempo. Duas novas surgem agora, para garantir que as conversas mais importantes estão acessíveis e sempre próximas dos utilizadores.

A primeira novidade é a melhoria de uma função que já temos na interface do WhatsApp. Falamos da possibilidade de prender as conversas mais importantes no topo da lista presente. Até agora estávamos limitados a um máximo de 3 conversas, sendo possível no futuro ter um máximo de 5 conversas presas no topo.

Conversas próximas dos utilizadores

Além desta novidade, os utilizadores podem também ver surgir em breve mais uma mudança importante. Esta surge nas conversas e está focada nas mensagens que podem ser presas no topo. Também melhoram e passam de 1 para 3. Ao colocar uma quarta mensagem, a primeira é simplesmente removida.

Estas novidades foram descobertas recentemente e devem em breve passar a fazer parte da oferta do WhatsApp para todos. Estão ainda no canal de testes deste serviço, em especial para garantir que as conversas e as mensagens mais importantes estão disponíveis de forma rápida para os utilizadores.

Estas duas novidades são a mostra de que o WhatsApp continua focado em garantir uma interface única que a cada nova versão é melhorada para todos. Os utilizadores ficam assim com um serviço melhor e que se torna a cada nova versão ainda mais capaz e completo.