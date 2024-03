LinkedIn também prepara jogos dentro das suas apps para atrair mais utilizadores

O LinkedIn é uma das plataformas mais conhecidas e usadas na Internet no que toca à procura de emprego e de oportunidades de trabalho. Sendo focada nesta área, dificilmente se esperava que abrisse o seu espetro a outras áreas. Isso muda agora com a chegada dos jogos a estas apps, para criar uma proposta mais relaxada e atrair ainda mais utilizadores.

O LinkedIn também prepara a chegada de jogos

Ainda que seja algo que podemos ignorar, a verdade é que os jogos parecem estar a conquistar plataformas onde até agora não eram esperados. Estão cada vez mais presentes e acessíveis, para podermos aproveitar as pausas e divertirmo-nos de forma muito básica.

Estes jogos parecem agora que querer conquistar uma plataforma onde não era de qualquer forma esperada. Falamos do LinkedIn, que a maioria usa para procurar novas proposta de emprego ou para avaliar o mercado no que toca a propostas de trabalho. Este seria provavelmente o último espaço onde estas propostas teriam espaço.

Inicialmente esta informação foi revelada pelo conhecido Nima Owji, que publicou no X as primeiras imagens destes jogos no LinkedIn. Resultam da análise do código da última versão da app deste serviço para o Android e foi até possível ativar parte destas propostas.

Propostas vão melhorar as ofertas nas apps

Entretanto, e depois da publicação destas primeiras imagens, o LinkedIn já confirmou que está mesmo a preparar a chegada destes jogos às suas apps e ao seu serviço. Apesar desta confirmação importante, não existe ainda uma data para a chegada desta novidade às app móveis.

Uma curiosidade sobre estes jogos é a forma como as empresas vão ser classificadas e colocadas no ranking. Vão ser os resultados do desempenho dos seus funcionários que vão ser usados para as colocar num top de avaliação e resultados a apresentar de forma global.

Apesar de toda a informação já existente, existem ainda algumas dúvidas que continuam por resolver. A mais clara delas é a forma de acesso a estes jogos no LiknedIn. Não está claro se os jogos estarão disponíveis integralmente para utilizadores gratuitos ou reservados para os subscritores do LinkedIn.