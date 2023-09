A Meta está a trazer para o WhatsApp uma mudança importante na sua interface. Para além de lhe dar uma imagem mais limpa e mais focada, quer ainda torná-la mais simples de usar. Essa mudança está a caminho e agora recebeu mais uma novidade. Tem de volta uma função única da sua interface.

São muitas as mudanças que a interface do WhatsApp tem recebido nos últimos meses. A Meta quer torná-la uniformizada e acessível de forma igual em todas as suas plataformas, criando assim uma experiência única de utilização para todos.

Em especial na versão dedicada ao Android esta mudança está a ser vista e testada num grupo limitado de utilizadores. A Meta quer garantir que esta está pronta para ser usada por todos e assim pode ser lançada de forma universal numa das próximas atualizações.

A mais recente versão de testes da app Android do WhatsApp traz mais uma mudança, que, na verdade, é um regresso. Permite aos utilizadores navegarem entre as principais áreas de forma muito simples e com apenas um gesto na interface desta app.

Como pode ser visto na imagem acima, alternar entre os separadores precisará apenas que o utilizador passe o dedo no ecrã de um lado para o outro. Desta forma torna-se mais simples usar esta interface, sem ter de se escolher o separador de destino na barra inferior.

Na verdade, esta novidade é um regresso já muito esperado pelos utilizadores do WhatsApp. A Meta retirou esta funcionalidade da interface do WhatsApp há alguns meses quando começou a melhorar esta interface. Este retorno é importante porque facilita a sua utilização.

Curiosamente, importante destacar que a possibilidade de deslizar entre separadores vai contra as diretrizes do Material Design 3 da Google, mas o WhatsApp parece querer seguir este caminho. Espera-se que esta funcionalidade esteja já próxima de estar na sua versão final e quase pronta a ser aberta a todos os utilizadores.