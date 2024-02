Mercado rendido ao titânio: Xiaomi 14 Ultra também deverá ter uma versão premium

A Xiaomi está a preparar-se para o lançamento do seu 14 Ultra, previsto para 25 de fevereiro. Com ele, deverá chegar uma versão premium, revestida com o material que tem conquistado o mercado: o titânio.

A Xiaomi está a preparar-se para extasiar os entusiastas com o lançamento do Xiaomi 14 Ultra, que deverá estrear-se no dia 25 de fevereiro.

Para já, o alinhamento do evento não é conhecido, pelo que não se sabe se contará com os três modelos Xiaomi 14 - 14, 14 Pro e 14 Ultra - ou apenas dois deles, com o Pro a permanecer exclusivo da China.

Contudo, os detalhes sobre o Xiaomi 14 Ultra vão sendo divulgados, à medida que a data de lançamento se aproxima.

De acordo com o informador Abhishek Yadav, o Xiaomi 14 Ultra vai ser lançado numa edição especial em titânio. Baseada na informação partilhada por fontes do setor, a 91Mobiles confirma que a Xiaomi está a preparar uma edição especial com uma estrutura em titânio.

Ter uma edição especial/ premium sugere que as versões padrão do smartphone da Xiaomi poderão manter a moldura de alumínio, por forma a serem disponibilizadas a preços razoáveis. Considerando que o titânio é mais caro do que o alumínio, a edição especial poderá chegar com um preço mais alto.

Prevê-se, ainda, que o Xiaomi 14 Ultra seja lançado com opções de 12 GB de RAM + 256 GB de armazenamento, 16 GB + 512 GB e 16 GB + 1 TB.

Os modelos de smartphone em titânio parecem estar a conquistar a indústria. Aliás, modelos como o iPhone 15 Pro da Apple, o Galaxy S24 Ultra da Samsung e o 14 Pro da própria Xiaomi também já chegaram às mãos dos consumidores revestidos em titânio, assumindo uma aparência consideravelmente mais elegante.

Uma estrutura de titânio não é apenas mais apelativa e durável. É, também, mais leve em comparação com uma de alumínio.

As especificações do Xiaomi 14 Ultra foram recentemente divulgadas: um ecrã QHD+ AMOLED LTPO de 6,73'' com uma taxa de atualização de 120Hz, uma bateria de 5300 mAh suportada por um carregamento com fios de 90W, um processador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, e uma configuração de quatro poderosas câmaras.