A inteligência artificial tem um potencial enorme. Tarefas e ações que atualmente demoravam algum tempo, com este tipo de tecnologia tudo poderá ser mais fácil. O Serviço Nacional de Saúde (SNS) quer usar Inteligência Artificial na dermatologia.

Ferramenta de Inteligência Artificial permitirá rentabilizar o tempo dos dermatologistas

O SNS anunciou esta segunda-feira o lançamento de uma linha de financiamento para a introdução de ferramentas de inteligência artificial nos diagnósticos dermatológicos.

Lusa Tomás Pessoa e Costa, médico dermatologista, referiu que a escolha da ferramenta está em concurso público e um dos requisitos é que já esteja validada cientificamente. Segundo o médico...

Em vez de ir sobrecarregar o médico de família, cada pessoa poderá fotografar com a aplicação e depois, se exigir um risco, é enviada para o dermatologista com prioridade alta Esta medida irá permitir encurtar o prazo de tratamento em muitos meses das lesões graves e colocar os doentes no sistema

O SNS refere que lançou "uma linha de financiamento que suportará uma solução de inteligência artificial que permitirá aos profissionais de saúde e aos utentes do SNS fotografar as lesões dermatológicas com potencial neoplásico, usando o telemóvel, e receber uma avaliação do respetivo nível de risco". De acordo com o comunicado...

Esta ferramenta de Inteligência Artificial permitirá rentabilizar o tempo dos dermatologistas do SNS, qualificando a resposta aos casos com maior probabilidade de malignidade

O diretor-executivo do SNS, Fernando Araújo, referiu que esta solução inscreve-se na estratégia prometida de "utilizar tecnologias inovadoras para melhorar o acesso, a eficiência e a qualidade dos cuidados de saúde em Portugal". O concurso já foi lançado, com um valor indicativo de 75 mil euros.