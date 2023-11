Existe uma alternativa gratuita e de baixo risco ao Viagra, revela um estudo

Lançado nos Estados Unidos da América (EUA), o Viagra foi pioneiro no combate da disfunção erétil (DE), tendo revolucionado a ciência e a cultura. Apesar disso, um grupo de investigadores concluiu que há uma alternativa gratuita e de baixo risco a este fármaco.

Investigadores do Baylor College of Medicine, da Boston Scientific e da Miller Scientific, nos EUA, analisaram 11 estudos anteriores que abrangeram um total de 1147 participantes. Os testes foram aleatórios e envolveram grupos de controlo, considerados o padrão em termos de fiabilidade.

De acordo com uma nova investigação, apenas três sessões de 30 minutos por semana de exercício físico podem ser tão eficazes como tomar comprimidos de Viagra, no que ao tratamento da DE diz respeito.

Exercício físico pode ser uma alternativa ao Viagra

As sessões de exercício que envolvem atividades aeróbicas, como caminhar ou andar de bicicleta, realizadas durante pelo menos meia hora, três vezes por semana, demonstraram melhorar a função erétil em todos os homens com DE.

Esta associação foi encontrada numa série de pesos corporais e não parece variar em função das condições de saúde ou da utilização de medicamentos pelos participantes.

O exercício é de baixo risco e acessível, o que o torna uma opção de tratamento de primeira linha ideal para as dificuldades de ereção, especialmente para os doentes que não querem ou não podem utilizar medicamentos.

Explicou o fisiologista Larry Miller da Miller Scientific, num artigo.

Segundos os investigadores, os maiores ganhos na função erétil foram observados entre os homens com DE mais grave. Numa escala de 6 a 30, os homens com DE grave que praticaram exercício físico registaram uma melhoria média de 5 pontos, em comparação com 2 a 3 pontos de melhoria para a DE ligeira ou moderada.

Há muito que a prática de exercício físico está associada a uma melhor função erétil, devido à forma como melhora a circulação sanguínea no corpo.

Neste caso, o exercício aeróbico demonstrou ter efeitos positivos semelhantes aos de medicamentos como o Viagra (também conhecido como sildenafil) e o Cialis (também conhecido como tadalafil), pelo que pode ser utilizado em vez destes medicamentos ou em conjunto com eles.

Assim sendo, a equipa responsável pelo estudo sugere que o exercício físico deveria ser prescrito com mais regularidade às pessoas com DE.

Este estudo fornece aos médicos e aos pacientes a prova necessária para recomendar definitivamente a atividade aeróbica como parte do tratamento da DE.

Disse Miller.

Afinal, nem toda a gente quer tomar comprimidos para a DE, e há também quem não se sente confortável com os efeitos secundários, que podem incluir azia, náuseas e dores de cabeça. Por sua vez, o exercício é gratuito, simples e acessível.