Elon Musk apresentou o Grok, o novo chatbot de IA associado ao X

A IA é ainda o tema do momento e Elon Musk já tinha mostrado que não queria ficar para trás neste campo. O anúncio da criação da sua proposta era já conhecido, mas agora revelou o Grok, o seu chatbot de IA, que resolveu associar ao X para ter acesso a toda a informação.

Elon Musk também já tem o seu chatbot de IA

Apesar de não ser ainda muito conhecida, a xAI é a proposta de Elon Musk no campo da inteligência Artificial. Esta é mais uma das suas muitas empresas, focadas em temas que o homem forte da Tesla entende serem essenciais para a humanidade e para o seu modelo de negócio.

Elon Musk está presente nos desenvolvimentos de IA desde o seu início, apesar de ter deixado passar uma oportunidade de ouro na OpenAI. Assim, e recentemente, resolveu olhar para esta tecnologia com outros olhos, prometendo para breve a sua proposta neste campo. É assim que surge a xAI e agora o seu chatbot, o Grok.

Announcing Grok!



Grok is an AI modeled after the Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, so intended to answer almost anything and, far harder, even suggest what questions to ask!



Grok is designed to answer questions with a bit of wit and has a rebellious streak, so please don’t use… — xAI (@xai) November 5, 2023

Associado ao X para ter mais informação

Apresentado há poucas horas, o Grok promete ser mais do que uma simples proposta no campo da IA. Elon Musk garante que terá acesso a toda a informação do X e da Internet, mas em tempo real, para oferecer informações fidedignas e interessantes para o utilizador. A somar a isso, contará ainda com um sentido de humor único.

Por agora, e ainda que apresentado, o Grok estará apenas com acesso limitado dentro do universo do X. A xAI quer fazer testes exaustivos e criar assim uma proposta que possa concorrer com as restantes propostas de IA que estão já acessíveis.

Example of Grok vs typical GPT, where Grok has current information, but other doesn’t pic.twitter.com/hBRXmQ8KFi — Elon Musk (@elonmusk) November 5, 2023

Um modelo de negócio bem ao estilo de Elon Musk

Além deste modelo de acesso aos utilizadores, Elon Musk tem outra ideia para poder monetizar a sua proposta, algo em que tem apostado em todos os seus serviços. A sua relação com o X será ainda maior e apenas os utilizadores com uma subscrição Premium vão ter acesso ao Grok e ao que este tem para oferecer.

A aposta de Musk chega um pouco tarde face à concorrência, mas tem algumas vantagens óbvias, em especial no que toca no acesso à informação. O Grok irá beber informação de uma das maiores redes sociais da Internet e assim oferecer respostas mais sustentadas e ricas.