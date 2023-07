Elon Musk tem estado próximo da nova IA, ainda que de uma forma não muito construtiva na maior parte dos casos. Agora, e como já tinha prometido, Elon Musk veio apresentar a sua nova criação. A xAI é a sua empresa dedicada à IA.

Ainda é muito cedo para saber como irá funcionar a xAI e em que moldes irá funcionar, mas esta empresa é já uma realidade. A sua chegada segue-se depois de várias provas terem surgido para a existência desta nova proposta de Elon Musk.

Foi com um simples tweet que o homem forte da Tesla revelou ao mundo esta sua novidade, sem dar qualquer detalhe ou outra informação específica sobre o seu propósito. Ainda assim, descreveu como tendo o propósito de "entender a verdadeira natureza do universo".

Announcing formation of @xAI to understand reality — Elon Musk (@elonmusk) July 12, 2023

No site da empresa temos presente a lista dos intervenientes e é possível ver que a equipa tem uma grande experiência nesta área. Os seus elementos estiveram presentes em outros desenvolvimentos com a própria OpenAI ou outros projetos na área.

Neste mesmo site é possível ver qua a xAI vai trabalhar em estreita colaboração com outras empresas do universo de Elon Musk. Temos aqui, e de forma clara, a indicação de que trabalhará com X (Twitter), Tesla e outras empresas para progredir na sua missão.

What are the most fundamental unanswered questions? — xAI (@xai) July 12, 2023

Para explicar melhor o que é a xAI e como vai funcionar, está prometido para o dia 14 de julho uma conversa no Twitter Spaces. Espera-se que nesse dia Elon Musk mostre muito mais do que espera criar para, como está descrito, "entender a verdadeira natureza do universo".

Depois de se mostrar contra a IA e toda a inteligência artificial, Elon Musk acaba de marcar a sua posição nesta área. Com a xAI vai desenvolver a sua própria solução e assim ajudar novamente a conhecer o que o universo tem para nos oferecer.