Meta anuncia a chegada das chamadas em tempo real com avatares

A Meta, dona a do Facebook, Instagram e WhatsApp, resolveu continuara a inovar e agora traz uma novidade. A empresa anunciou uma nova funcionalidade do Meta Avatar, para quem vai entrar numa videochamada e não está pronto para a webcam.

As comunicações, em especial as chamadas de vídeo, não escolhem nem hora e nem lugar. Como tal, nem sempre estamos preparados ou arrumados para impressionar ou simplesmente para agradar a quem nos vai ver. Este é um problema recente, mas que tem um impacto grande nos utilizadores.

O ideal seria se existisse uma terceira opção entre câmara desligada e ligada para que você se sentisse um pouco mais presente na chamada? Isso passa agora a existir com os Meta Avatares, que permitem que pessoas que usam o Messenger e o Instagram da Meta tenham acesso a chamadas em tempo real usando um avatar criado por si.

A novidade não é um exclusivo e permitirá que tanto os utilizadores do Android e do iOS possam explorar esta novidade. A Meta revelou que mais de mil milhões de Meta Avatars foram criados até hoje, ajudando as pessoas a expressarem-se em espaços digitais de novas maneiras e de novas formas.

Além disso, chega também a novidade dos adesivos animados. Estes são uma ótima maneira de animar uma conversa, dando ainda mais ênfase ao que está a ser dito pelos intervenientes. Estes podem ser partilhados no Instagram e Facebook Stories e Reels, bem como nos comentários do Facebook e tópicos de mensagens de 1 para 1 no Messenger e Instagram.

Por fim, chegam os adesivos sociais, uma ótima maneira de se expressar. Passa a poder partilhar os seus adesivos sociais em tópicos de mensagens 1 para 1 para contar uma piada, reviver um momento partilhado ou apenas para mostrar união.

Fazer um Meta Avatar será muito simples, com os novos recursos. Basta uma selfie e em segundos terá uma sugestão de opção de avatar gerada. Poderá escolher entre essas opções e personalizá-las para melhor se representar, tornando a criação de um avatar muito mais fácil e rápido.