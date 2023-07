Rússia passa a ser maior importadora mundial de carros chineses

Com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, há muitos cenários que mudaram. Apesar de não existir um apoio claro, a China tem alguma proximidade com a Rússia e isso pode até ter impacto no setor automóvel. De acordo com informações recentes, a Rússia passou a ser maior importadora mundial de carros de fabricantes chineses.

Rússia adquiriu 287 mil unidades nos primeiros cinco meses de 2023

Não é só na Rússia que as fabricantes chinesas do setor automóvel constituem uma enorme ameaça às fabricantes europeias. Tendo em conta o valor dos veículos e aparente qualidade e inovação, as fabricantes de automóveis chinesas têm conseguido ganhar mercado.

De acordo com a Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis (CAAM), a Rússia passou a ser o principal importador de carros de marcas chinesas. Segundo os números, o país de Putin adquiriu cerca de 287 mil unidades nos primeiros cinco meses de 2023.

Para o secretário-geral da Associação Chinesa de Carros de Passageiros (CPCA), Cui Dongshu, citado pelo jornal oficial Global Times...

A saída das marcas automóveis ocidentais do mercado russo abriu um nicho que as empresas chinesas estão a conseguir preencher. Isto combinado com a crescente competitividade dos veículos chineses fez com que a Rússia aumentasse as importações de carros chineses

Com base nos dados partilhados pela CAAM, além da Rússia, no TOP 3 estão o México (159 mil unidades) e a Bélgica (120 mil unidades). O banco russo Otkritie estima que as vendas de carros chineses possam atingir entre 380.000 e 400.000 unidades na Rússia até ao final deste ano.

Além da Rússia, as marcas chinesas também têm apostado no Japão e na Europa como é o caso da BYD e a Zeekr, do grupo Geely Group. A Geely, dona da sueca Volvo Cars e da sua marca de luxo elétrica, a Polestar, também seguiram o mesmo caminho.