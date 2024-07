Renault quer produzir 150.000 unidades por ano do Twingo elétrico a preços acessíveis

O Twingo é ainda um carro icónico. Lançado em 1992, atravessou várias épocas nas suas 3 gerações que a Renault disponibilizou ao longo de 22 anos. Foi, para muitos, o carro das aventuras, e a marca francesa vai relançar este veículo agora numa proposta 100% elétrica. A meta parece ambiciosa: produção de 150.000 unidades por ano.

A Renault assinou um memorando de entendimento com o governo esloveno para produzir a quarta geração do Twingo na fábrica de Novo Mesto a partir de 2026. O mais interessante de tudo, segundo os funcionários, é que o objetivo da empresa é produzir aproximadamente 150.000 unidades do carro urbano elétrico acessível por ano.

Este número é surpreendentemente ambicioso, sobretudo se tivermos em conta que o Twingo partilhará as atenções com o R5 e o R4, cujas projeções de vendas são igualmente elevadas. Segundo é referido, esta atribuição do novo modelo permitirá manter os 1400 empregados na fábrica eslovena, que produz atualmente o Clio.

Renault quer produzir um Twingo em menos de 10 horas

Apresentado como protótipo no ano passado, o novo Twingo será desenvolvido num período recorde de 24 meses. Espera-se que seja lançado no final do próximo ano, com um lançamento comercial no início de 2026. Conforme referido anteriormente, estes prazos apertados serão possíveis graças a uma colaboração com um parceiro chinês.

Ainda sobre metas ambiciosas, a Renault quer reduzir o tempo de construção do Twingo para menos de 10 horas, o que será conseguido através do fabrico mais otimizado e na utilização de menos componentes. Como resultado, espera-se, o novo Twingo elétrico deverá chegar a alguns mercados abaixo dos 20 mil euros. Eventualmente conseguir mesmo outra meta também ambiciosa: tonar o seu compacto num dos automóveis elétricos mais acessíveis da Europa.

O novo Twingo será produzido na Europa

As imagens que foram mostradas, no modelo protótipo, sugerem que o seu design será inspirado no emblemático Twingo da primeira geração (1993-2007), onde retira a sua silhueta caraterística de um veículo multiusos sem perder a caraterísticas que muitos apontavam como sendo uns faróis risonhos. No entanto, não terá uma carroçaria de três portas como o modelo original, optando por uma configuração prática de cinco portas como a terceira geração.

Inicialmente, será baseado na plataforma AmpR Small do R5 e do R4, e espera-se que seja equipado com as novas baterias LFP (lítio-ferrofosfato), que também estarão disponíveis para os seus irmãos mais tarde na gama. O fabricante de automóveis tem como objetivo um consumo de combustível recorde de 10 kWh/100 km, o que lhe dará uma autonomia competitiva sem a necessidade de um grande conjunto de baterias.