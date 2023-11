Se procura uma bicicleta elétrica para viagens suaves na cidade, conheça a AVAKA BZ20 PLUS

Para aqueles que se deslocam na cidade, a bicicleta começa a ser a alternativa mais viável, por ser mais económica e ambientalmente sustentável, e por nos afastar das largas filas de trânsito. Hoje, falamos-lhe da AVAKA BZ20 PLUS, uma bicicleta elétrica dobrável e preparada para enfrentar a cidade.

A AVAKA BZ20 PLUS proporciona viagens suaves e estáveis, a par de uma comodidade diferenciadora. Se está à procura de uma bicicleta elétrica, esta pode ser a alternativa que melhor responde às suas necessidades.

Porquê a AVAKA BZ20 PLUS? Deixamos-lhe alguns motivos: Potência do motor de 500W;

Bateria de lítio 48V 15AH;

Autonomia de até 100 km, em condução assistida híbrida;

25° de inclinação máxima;

Carregamento rápido;

Suporte traseiro;

Velocidade de 25km/h (com motor).

Esta bicicleta elétrica chega com um motor, sem escovas, de 500W, que amplifica o torque e proporciona uma e eficiência e desempenho superiores. Além disso, permite até sete velocidades Shimano que, combinadas com o sistema de pedal assistido, oferecem um ajuste personalizado da velocidade à sua viagem.

A bateria de lítio removível, de 48V e 15AH, está escondida numa estrutura à prova de água, e garante até 70 km de autonomia, em modo elétrico puro, e até 100 km, em modo assistido. Para que as viagens sejam suaves e confortáveis, independentemente do terreno e do destino, a suspensão dianteira com molas da AVAKA BZ20 PLUS proporciona uma resistência ao choque muito conveniente.

A par do conforto assegurado pela suspensão desta alternativa citadina, estão os pneus de 20x3,0 polegadas, com propriedades antiderrapantes e antivibração.

A estrutura da bicicleta elétrica, além de compacta e dobrável, para caber em qualquer bagageira ou elevador, e não ocupar espaço em casa, é em liga de alumínio, tornando-a visualmente distinta, mas também confortável.

O display de alta definição fornece informações em tempo real sobre velocidade, potência, quilometragem, posição da marcha, tempo de condução e estado, permitindo uma monitorização clara.

A Ebike AVAKA BZ20 PLUS está disponível em promoção, por apenas 854,99€ (IVA incluído) utilizando o código de desconto F7WQ68. O envio é rápido e gratuito, feito a partir de armazém europeu.

AVAKA BZ20 PLUS

Aproveite ainda outras promoções a decorrer esta semana na Gogobest, com dezenas de produtos em promoção e descontos automáticos mediante o valor de compra.