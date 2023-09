Com a Ebike GOGOBEST GF100, carga a mais ou dificuldade no equilíbrio já não é problema

O mercado das Ebikes está em voga e o seu crescimento traz também opções para finalidades mais específicas. A nova Ebike GOGOBEST GF100 é um exemplo disso, oferecendo maior capacidade de transporte de mercadoria e maior segurança para quem, eventualmente, possa necessitar. Conheça mais sobre este triciclo.

Se acompanha os modelos exclusivos e arrojados que têm surgido nos últimos anos no mercado das Ebikes, certamente não irá ficar indiferente com uma opção completamente fora do habitual, como é o caso da Ebike GOGOBEST GF100.

Este triciclo, ou Ebike, se é que se pode chamar assim, tem um motor elétrico com potência de 350W, desta vez colocado na roda da frente, neste caso devido ao eixo traseiro ter 2 rodas. Tem uma velocidade máxima de 25km/h, conseguindo atingi-la (em plano) em apenas 4,9 segundos.

O quadro tem um design que permite uma postura estável e confortável, com guiador ergonómico e cesto traseiro que lhe permite ir às compras, fazer entregas ou até levar os seus animais a passear. Na verdade, tem uma dimensão bastante generosa, suportando um peso máximo de carga de 25kg. Por se tratar de uma estrutura complexa e para transporte de carga, é importante ter mais peso para garantir estabilidade, tendo assim um peso total de 43,5kg, conseguindo comportar um total de 200kg.

Tem sistema de engrenagem Shimano com 7 velocidades, pneus 2.125" em rodas de 24" e ecrã com controlo inteligente, monitorização de carga e gestão de distância percorrida. Não se preocupe com a chuva, pois o ecrã é à prova de água e poeiras, conforme a certificação IPX5.

A bateria é de 15Ah, removível, podendo ser carregada comodamente dentro da sua casa, sem a necessidade de levar a bicicleta. Tem uma autonomia para cerca de 70km com um único carregamento, em regime de apoio (32kg em modo totalmente elétrico). O tempo para uma carga completa é de 5 a 6 horas.

A Ebike GOGOBEST GF100 está disponível por 899,99€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto NGN159G. O envio é gratuito e com entrega rápida a partir de armazém europeu.

GOGOBEST GF100

Aproveite ainda outras promoções a decorrer esta semana na Gogobest, com dezenas de produtos em promoção e descontos automáticos mediante o valor de compra.