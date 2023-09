A UE está mesmo disposta a investigar e até limita a importação de carros elétricos da China. Há uma investigação a ter início e irá descobrir se as marcas são subsidiadas pelo estado chinês. A verdade é que este será alargada e marcas como a Tesla vão acabar por ser também investigadas.

Este processo começou no início do mês com as declarações já bem conhecidas de Ursula von der Leyen. Esta anunciou que a UE lançou uma investigação sobre os subsídios chineses para carros elétricos.

Como resultado, a UE considera a imposição de tarifas para se proteger contra as importações chinesas de carros elétricos que beneficiam de subsídios estatais. Em resposta, o Ministério do Comércio chinês descreveu a investigação como protecionista, acrescentando que a vantagem das marcas não se deve a subsídios.

A novidade agora é que a Tesla está também incluída na investigação sobre carros elétricos que inundam o mercado da UE vindos da China.Para além da marca americana, existem outras que estão sob o radar desta investigação, incluindo também a BMW, Renault e outras marcas.

Citando pessoas familiarizadas com o tema, o relatório revela que a empresa norte-americana estava entre as demais empresas. Estas provavelmente beneficiaram de subsídios estatais chineses durante a recolha de provas para a investigação.

A Tesla começou a exportar os Model 3 fabricados na sua fábrica em Xangai para a Europa no final de 2020. Antes de iniciar a produção na Giga Berlin, a Tesla também importou os Model Y da China. Nos primeiros sete meses de 2023, a Tesla vendeu quase 94 mil carros fabricados na China, representando cerca de 47% do total das suas entregas na região.

Naturalmente que, se se descobrir que a Tesla beneficiou de subsídios estatais chineses, a UE imporá tarifas aos seus carros. Isso seria um golpe significativo para a empresa americana, que foi a marca de carros elétricos mais vendida na Europa no primeiro semestre de 2023.