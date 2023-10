Tesla é a marca de automóveis à qual os consumidores são mais fiéis

Um dos grandes indicadores de sucesso das marcas, a par (claro) das vendas, é a taxa de fidelização, pois significa que o consumidor gostou da experiência e repetiu. Agora, um novo relatório revela que a Tesla é a marca de automóveis à qual os clientes são mais fiéis.

Apesar de encontrarmos muitos críticos da Tesla, entre fóruns e redes sociais, as estatísticas mostram que os clientes estão satisfeitos. Aliás, de tal forma que os números indicam que a fabricante de carros elétricos vende cada vez mais.

Além das vendas, um novo relatório, publicado pela consultora S&P Global Mobility, indica que a Tesla é a marca com a maior taxa de fidelização do mercado.

De acordo com os dados, que mencionam o registo de vendas de carros novos no primeiro semestre de 2023, a Tesla tem a maior taxa de fidelização à marca, entre todas as fabricantes a nível mundial, com 68,4% de clientes a repetir a compra. Este valor é muito superior à média do setor, de 50,6%.

Tesla agrada de tal forma que consumidores mantêm-se fiéis

O relatório da S&P Global Mobility aponta que toda a gama de elétricos da Tesla apresenta grande taxa de fidelização de clientes. Contudo, destaque para o Model 3, com mais de 74%.

A Tesla demonstrou que tem uma forte conexão com os clientes, apesar do aumento da concorrência no mercado de carros puramente elétricos. Quedas de preços e incentivos, como o programa de referência, ajudaram a gerar interesse e a manter um impulso positivo para a marca.

Teorizou Vince Palomarez, diretor associado de gestão de produtos de fidelidade da S&P Global Mobility.

No geral, o relatório observa que a taxa de fidelização à marca do setor permaneceu em 50,6% no primeiro semestre de 2023.

Para comparação, este número foi de 54,7% no primeiro semestre de 2019, de 54,8% no primeiro semestre de 2020, de 52,7% no primeiro semestre de 2021 e de 50,6% no primeiro semestre de 2022.

