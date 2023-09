App RADARES de Portugal: Use o smartphone para evitar coimas…

Portugal tem hoje um número de radares de velocidade superior comparativamente a 2022. No passado dia 1 de setembro entraram em funcionamento os radares de velocidade média e há apps que o podem ajudar a evitar coimas. Conheça a app RADARES de Portugal.

Para ajudar os condutores a circular em segurança e também a evitar coimas, existem atualmente várias apps para o efeito. A app que apresentamos hoje chama-se RADARES de Portugal, é uma app nacional e foi desenvolvida pelo nosso leitor Júlio.

De acordo com informações enviadas ao Pplware:

1) Atualmente, o mapa da app RADARES de Portugal tem aproximadamente 160 radares fixos, onde estão incluídos os de velocidade média.

2) Estes radares incluem todos os que entraram em funcionamento no passado dia 1 de setembro e outros fixos, de velocidade instantânea, que ainda não estão em funcionamento. Radares, estes, ainda com data a anunciar pela ANSR. Podes confirmar alguns pontos (locais de radares) ainda em obras, nos anexos.

3) Na aplicação Android estão registados aproximadamente 50 000 utilizadores.

4) Ao contrário de outras apps, a RADARES de Portugal é a única que dispõe do ícone de radar em tempo real (radares móveis) , com a respetiva velocidade (ícone azul). O Waze, por exemplo, mostra um ícone de "polícia escondida", sem referência a radar.

5) A app RADARES de Portugal também apresenta a localização dos dois radares de velocidade média no mesmo troço, sem que tenhamos que estar em navegação. A Waze não mostra esses Radares (velocidade média) no mapa. Temos que estar em navegação para serem apresentados.

6) Os Radares Fixos (velocidade instantânea) são apresentados no Waze, apenas com ícone de radar, mas sem referência a velocidade.

7) O Mapa da ANSR apenas apresenta o ponto de início de velocidade média.

8) As apps RADARES de Portugal também permitem a partilha de radares, via mensagem texto, para além da partilha no Mapa.

A app RADARES de Portugal tem ainda a funcionalidade Picture-In-Picture (apenas para utilizadores que subscrevem a versão premium). A app permite a leitura das mensagens de partilha de radar em "voz alta", ou seja, quando alguém partilha um radar, seja no mapa ou via mensagem texto, essa informação é lida em voz alta, mesmo estando com o ecrã desligado, ou, por exemplo, no bolso.

Para usarem esta ferramenta, podem obter a app para Android aqui ou aceder via Web aqui, e para acesso à info em tempo real devem aceder aqui.