D6 e D6a – Já viu estes sinais de trânsito por aí? Saiba o que significam

Foi em 2020 que foram introduzidos em Portugal novos sinais de trânsito. A primeira grande revisão ao Regulamento de Sinalização do Trânsito (RST) visava o aperfeiçoamento e a atualização da sinalização rodoviária em conformidade com o Código da Estrada e em alinhamento com os objetivos do Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária — PENSE 2020. Sabe o que significam os sinais D6 e D6a?

A 20 de abril de 2020 entrou em vigor a primeira grande revisão ao Regulamento de Sinalização do Trânsito (RST) aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22 -A/98, de 1 de outubro. Este novo regulamento visou o aperfeiçoamento e a atualização da sinalização rodoviária em conformidade com o Código da Estrada e em alinhamento com o Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária — PENSE 2020.

Sinais D6 e D6a: O que significam?

Os sinais de obrigação transmitem aos utentes a imposição de determinados comportamentos. Os sinais de obrigação devem ser colocados na proximidade imediata do local onde a obrigação começa. Relativamente ao D6 e D6a:

D6 - Via reservada a veículos de transporte público: indicação de que a via está reservada apenas à circulação de veículos de transporte público regular de passageiros, táxis, veículos que transitem em missão de prestação de socorro ou de serviço urgente de interesse público, assinalando adequadamente a sua marcha, e veículos em missão de polícia;

D6a - Via reservada a veículos com alta taxa de ocupação: indicação de que a via de trânsito está reservada apenas à circulação de veículos que transportem duas ou mais pessoas incluindo o condutor;

