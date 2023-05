Com este novo eletrólito, climas frios não serão um problema para as baterias dos elétricos

Considerando um dos problemas associados aos carros elétricos a bateria, uma equipa de cientistas desenvolveu um eletrólito "anticongelante", capaz de funcionar bem sob temperaturas negativas.

Com o tempo mais frio, o desempenho dos carros elétricos é, por vezes, afetado, resultando numa autonomia reduzida e em tempos de carregamento prolongados. Isto deve-se não só ao aumento da energia utilizada para aquecer o interior do veículo, como também às reações químicas na bateria, que ficam mais lentas.

Com a descida da temperatura, a resistência do eletrólito à circulação dos iões aumenta, impactando, diretamente, a autonomia do carro. Claro está que, apesar da tendência, o resultado vai variar consoante a química da célula: se as baterias de lítio são mais sensíveis ao frio, as de sódio tendem a manter um bom desempenho.

Consciente deste problema associado ao frio e aos carros elétricos, uma equipa de cientistas dos laboratórios nacionais Argonne e Lawrence Berkeley do Departamento de Energia dos Estados Unidos da América desenvolveu um eletrólito "anticongelante", capaz de funcionar, de forma exemplar, aquando de temperaturas negativas.

Durante os testes laboratoriais, as células equipadas com este eletrólito, que contém flúor, mantiveram uma capacidade de armazenamento de energia estável, ao longo de 400 ciclos de carga/descarga a -20° C. Os resultados mostraram uma capacidade equivalente à de uma célula convencional com um eletrólito à base de carbonato à temperatura ambiente.

A nossa investigação demonstrou como adaptar a estrutura atómica dos solventes eletrolíticos para conceber novos eletrólitos para temperaturas abaixo de zero.

Explicou Zhengcheng "John" Zhang, químico sénior e líder de grupo no departamento de Engenharia Química e Ciências do Argonne.

Além de estar apto para temperaturas baixas, este eletrólito é altamente seguro, pois não é inflamável.

Agora, os cientistas pretendem patentear o eletrólito e encontrar "um parceiro industrial para o adaptar a um dos seus modelos de baterias de iões de lítio".