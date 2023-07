É algo já provado que os carros elétricos têm a sua autonomia alterada em função da temperatura do ar quando circulam. Se por um lado perdem autonomia com o frio, o mesmo acontece com o calor e com a utilização do ar condicionado. Este último elemento foi agora contabilizado e já se sabe quanto perde a bateria de um carro elétrico.

Quanto perde a bateria do seu carro elétrico

Com o verão, é normal que os condutores viagem com o ar condicionado ligado, para arrefecer o interior e aumentar o conforto. Essa decisão leva naturalmente a que a duração da bateria decaia e que a autonomia seja reduzida.

Isso é confirmado pelo estudo da Recurrent Auto, que compilou dados de 7.500 carros elétricos para calcular a queda no desempenho da bateria quando a temperatura sobe acima de 30 graus. Com os dados recolhidos, e ao conduzir com uma temperatura interior de 21 graus Celsius, foi possível concluir que as baterias perdem uma autonomia média de:

2,8% a 26 graus Celsius

5% a 32 graus Celsius

31% a 37 graus Celsius

Ar condicionado é fator de perda de autonomia

Deve-se levar em conta que o Recurrent Auto relata que a perda média de autonomia a 37 graus Celsius é aproximada, já que os dados recolhidos são menores. Os condutores preferem viajar na primeira e na última hora do dia, quando as temperaturas são mais amenas.

Apesar de tudo, as diferenças entre os modelos são grandes. Nos Tesla quase não muda, aumentando o consumo entre 1 e 3 kW para manter o interior numa temperatura confortável, mesmo nas temperaturas mais altas. Em outros modelos, os carros elétricos consomem entre 3 e 5 kW a mais quando o controle de temperatura é ativado.

Há mais fatores a ter em conta para esta perda

Em todos os casos, é recomendável ajustar previamente a temperatura do habitáculo antes de sair. Dessa forma, o veículo diminuirá a temperatura interna e o esforço (e consumo) será menor após a partida. Com os dados recolhidos, foi possível constatar que os modelos mais antigos são os veículos que mais problemas apresentam.

Há ainda a ter em conta que, assim como no frio, no verão o carro também precisa manter a bateria numa temperatura ideal para oferecer o melhor desempenho. No entanto, o esforço a ser feito pelo carro é menor no verão do que no inverno, visto que a temperatura ideal de funcionamento está mais próxima do calor extremo do que do frio extremo e ser mais fácil refrigerar.